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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Фредерик Кануте: «Конкуренция с Кержаковым в «Севилье» сделала меня сильнее»

01:55
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Экс-форвард «Севильи» Фредерик Кануте в интервью «Известиям» признался, что конкуренция с россиянином Александром Кержаковым сделала его сильнее. По словам малийца, он был удивлен тем, что Кержаков вернулся в Россию.

— В «Севилье» вы два года выступали с российским форвардом Александром Кержаковым. Что можете сказать о таланте этого нападающего?

— Я высокого мнения о Кержакове. Он приносил много пользы «Севилье» на поле и был очень хорош на тренировках. У нас была сумасшедшая конкуренция за попадание в основной состав. Я, Александр и Луис Фабиано выступали на одной позиции и постоянно вытесняли друг друга из состава. Думаю, что каждый стал сильнее после этого.

— Удивились, когда Кержаков решил вернуться в Россию?

— Да, немного. Мне казалось, что он останется в «Севилье» или уедет в большой клуб. Но понимаете, у каждого игрока свои мотивы и своя карьера. Только он может решать, где ему лучше всего выступать в тот или иной момент.

Дополнительная информация

https://iz.ru/938520/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/konkurentciia-s-kerzhakovym-v-sevile-sdelala-menia-silnee

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