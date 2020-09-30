Форвард «Эвертона» призвал освободить водителя экс-игрока «Спартака» из тюрьмы

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон опубликовал у себя в Twitter пост в поддержку Робсона Оливейры, водителя экс-полузащитника «Спартака» Фернанду.

— Робсон Оливейра больше года находится в тюрьме в Кашире за преступление, которого не совершал, — написал Ришарлисон. — Справедливость для Робсона!

UM BRASILEIRO EM APUROS NA R?SSIA. #JusticaporRobson



Robson Oliveira est? preso em Kashira, na R?ssia, h? mais de um ano por um crime que n?o cometeu. pic.twitter.com/lIKl2xOAG5 — Richarlison Andrade (@richarlison97) September 30, 2020

Оливейра был задержан в московском аэропорту при попытке провезти запрещенные в России препараты. Ему грозит длительный тюремный срок. Сам Оливейра рассказывал, что должен был передать лекарства для Фернанду и его подруги, заявляя, что не знал о наличии запрещенных веществ в чемодане, который он должен был передать.