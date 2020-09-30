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Форвард «Эвертона» призвал освободить водителя экс-игрока «Спартака» из тюрьмы

15:44
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Нападающий «Эвертона» Ришарлисон опубликовал у себя в Twitter пост в поддержку Робсона Оливейры, водителя экс-полузащитника «Спартака» Фернанду.

— Робсон Оливейра больше года находится в тюрьме в Кашире за преступление, которого не совершал, — написал Ришарлисон. — Справедливость для Робсона!

Оливейра был задержан в московском аэропорту при попытке провезти запрещенные в России препараты. Ему грозит длительный тюремный срок. Сам Оливейра рассказывал, что должен был передать лекарства для Фернанду и его подруги, заявляя, что не знал о наличии запрещенных веществ в чемодане, который он должен был передать.

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