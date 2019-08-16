«Фламенго» не договорился с Балотелли

«Фламенго» на официальном сайте объявил о ходе переговоров с нападающим Марио Балотелли. Как говорится в заявлении, после двух переговоров между сторонами соглашение не было достигнуто.

Ранее стало известно, что игрок может получить 5,4 миллиона евро подъемных при подписании контракта с «Фламенго», а его зарплата может составить порядка 4 миллионов евро в год.

Балотелли находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был «Марсель», за который 29-летний игрок провел во второй половине сезона-2018/19 15 матчей и забил 8 голов в лиге 1.