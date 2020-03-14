ФИФА рекомендовала перенести все весенние матчи сборных и разрешила игрокам не приезжать на игры

ФИФА выступила с официальным заявлением по поводу ситуации с эпидемией коронавируса. Организация рекомендовала отложить все матчи сборных, намеченные на март и апрель, а также разрешила футболистам не приезжать в расположение национальных команд без каких-либо санкций.

«В свете текущей ситуации с коронавирусом, совет ФИФА решил, что общие футбольные правила, обязывающие клубы отпускать игроков на матчи сборных, не будут применяться в международную паузу в марте-апреле, — говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА. — Ситуация быстро развивается во всем мира, различные государственные органы уже ввели ограничения на поездки.

ФИФА понимает, что проведение матчей в нынешних обстоятельствах может не только представлять потенциальный риск для здоровья игроков (и широкой общественности), но и, скорее всего, может поставить под угрозу спортивную целостность таких матчей, поскольку некоторые команды будут лишены своих лучших кадров, а другие, возможно, нет.

Поэтому, чтобы избежать любых ненужных рисков для здоровья, а также в связи с возможной спортивной несправедливостью, мы рекомендуем отложить все международные матчи, ранее запланированные на март и апрель, до тех пор, пока они не смогут проводиться в безопасной и надежной обстановке для игроков и зрителей.

Окончательное решение по этому вопросу остается за соответствующими организаторами соревнований или соответствующими членами ассоциации в случае товарищеских матчей.

Отборочные матчи чемпионата мира в Азии и Южной Америке уже перенесены после консультации с ФИФА и соответствующими конфедерациями.

После консультации с конфедерациями и соответствующими заинтересованными сторонами ФИФА изучит возможность повторного назначения других перенесенных матчей и уверена, что при добром отношении и гибкости со всех сторон будут найдены соответствующие решения, позволяющие проводить матчи в надлежащее время.

Мы работаем в тесном сотрудничестве с соответствующими национальными и международными органами здравоохранения (особенно с ВОЗ) и, принимая во внимание рекомендации экспертов, мы считаем эту меру и рекомендацию наиболее подходящими и ответственными в сложившейся ситуации".