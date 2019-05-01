ФИФА в официальном Твиттере пожелала скорейшего выздоровления голкиперу "Порту" Икеру Касильясу. Игрок перенес сердечный приступ во время утренней тренировки в среду, 1 мая.

– Желаем тебе скорейшего выздоровления, чемпион. Поправляйся поскорее, – говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

Тренировочное занятие было оперативно прервано для оказания помощи игроку, который в настоящее время находится в больнице Порту. Сейчас Касильяс в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена.

Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Он выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии. Ранее он долгое время выступал за "Реал"​.

Wishing you a speedy recovery, champion 🙏



Get well soon, @IkerCasillas 🇪🇸🏆 pic.twitter.com/jmPqUlaIor – FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 1 мая 2019 г.

Касильяс перенес сердечный приступ