ФИФА официально подала иски к Блаттеру и Платини

Международная футбольная федерация подала в суд на экс-главу организации Зеппа Блаттера и бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини, сообщает Reuters.

ФИФА обратилась в суд с требованием от Блаттера и Платини возместить 2 миллиона швейцарских франков, которые были переведены на счет француза в феврале 2011 года. По мнению организации, деньги были необоснованно выплачены Платини.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Платини руководил УЕФА с 2007 по 2015 год. Оба руководителя лишились своих должностей в результате коррупционного скандала в ФИФА.