Фернандо Торрес включил Яна Облака в сборную лучших игроков, с кем когда-либо играл

Бывший форвард «Ливерпуля» Фернандо Торрес в интервью мерсисайдскому клубному телевидению назвал сборную 11-ти лучших игроков мира. Испанец включил туда футболистов, с которыми ранее вместе выступал.

Сборная от Фернандо Торреса: Ян Облак («Атлетико») — Карлес Пуйоль, Диего Годин («Интер»), Джон Терри — Хави, Хавьер Маскерано («Эстудиантес»), Хаби Алонсо, Стивен Джеррард, Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — Давид Вилья, Торрес.

Ранее 36-летний Торрес выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и «Саган Тосу».