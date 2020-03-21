Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Фернандо Торрес включил Яна Облака в сборную лучших игроков, с кем когда-либо играл

20:23
Теги:

Бывший форвард «Ливерпуля» Фернандо Торрес в интервью мерсисайдскому клубному телевидению назвал сборную 11-ти лучших игроков мира. Испанец включил туда футболистов, с которыми ранее вместе выступал.

Сборная от Фернандо Торреса: Ян Облак («Атлетико») — Карлес Пуйоль, Диего Годин («Интер»), Джон Терри — Хави, Хавьер МаскераноЭстудиантес»), Хаби Алонсо, Стивен Джеррард, Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — Давид Вилья, Торрес.

Ранее 36-летний Торрес выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и «Саган Тосу».

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир