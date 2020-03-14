Федерация футбола Аргентины не согласна с решением «Ривер Плейт» не играть матч из-за коронавируса

Федерация футбола Аргентины на официальном сайте выступила с заявлением по поводу решения «Ривер Плейт» отказаться от участия в матче Кубка Суперлиги против «Атлетико Тукуман». Клуб из Буэнос-Айроса закрыл команду на карантин в связи с пендемией коронавируса.

«В этом случае должно быть коллективное решение. Футболисты могут нормально выполнять свою работу, как это делают тысячи аргентинцев каждый день на фабриках, в больницах и во многих других местах.

Позиция, принятая в одностороннем порядке «Ривер Плейт», будет подлежать санкциям. Правила регулируют конкуренцию, и все должны быть им подчинены. Особенно, если национальные власти не находят причин, чтобы ограничить проведение матчей, они проводятся за закрытыми дверями и без участия зрителей", — говорится в заявлении.