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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Федерация футбола Аргентины не согласна с решением «Ривер Плейт» не играть матч из-за коронавируса

07:05
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Федерация футбола Аргентины на официальном сайте выступила с заявлением по поводу решения «Ривер Плейт» отказаться от участия в матче Кубка Суперлиги против «Атлетико Тукуман». Клуб из Буэнос-Айроса закрыл команду на карантин в связи с пендемией коронавируса.

«В этом случае должно быть коллективное решение. Футболисты могут нормально выполнять свою работу, как это делают тысячи аргентинцев каждый день на фабриках, в больницах и во многих других местах.

Позиция, принятая в одностороннем порядке «Ривер Плейт», будет подлежать санкциям. Правила регулируют конкуренцию, и все должны быть им подчинены. Особенно, если национальные власти не находят причин, чтобы ограничить проведение матчей, они проводятся за закрытыми дверями и без участия зрителей", — говорится в заявлении.

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