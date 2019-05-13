Фанаты "Грассхоппера" сорвали матч и отобрали у игроков футболки

Фанаты "Грассхоппера" попытались атаковать футболистов команды во время матча швейцарской суперлиги против "Люцерна". При счете 4:0 в пользу соперника они попытались выбежать на поле и требовали игроков снять футболки и шорты, потому что они "не достойны носить форму клуба".

Из-за беспорядков судья вынужден был остановить игру и принял решение о ее досрочном завершении после 16-минутного ожидания.

После того, как матч был официально прерван, несколько футболистов "Грассхоппера" действительно отдали футболки болельщикам.

Дисциплинарная комиссия швейцарской лиги теперь должна будет принять решение по поводу дальнейшей судьбы матча.

"Грассхоппер" - самый титулованный клуб в истории Швейцарии (27 чемпионских титулов). В этом сезоне клуб впервые за 70 лет вылетел из элитного дивизиона.