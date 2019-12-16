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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Фанат «Насьоналя» был застрелен после завоевания клубом чемпионского титула

11:10
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Болельщик уругвайского «Насьоналя» был застрелен недалеко от стадиона клуба в Монтевидео после победы команды над «Пеньяролем» (1:0). Этот инцидент омрачил празднование 47-го чемпионского титула в истории «Насьоналя».

— «Насьональ» осуждает очередной акт насилия, еще одно неоправданное убийство, связанное с уругвайским футболом, — говорится в заявлении клуба в Twitter. — Мы призываем всех болельщиков сохранять спокойствие в разгар беды. Это уже не праздничный день. Мы все выражаем соболезнования.

Полиция проводит расследование убийства.

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