Фанат «Насьоналя» был застрелен после завоевания клубом чемпионского титула

Болельщик уругвайского «Насьоналя» был застрелен недалеко от стадиона клуба в Монтевидео после победы команды над «Пеньяролем» (1:0). Этот инцидент омрачил празднование 47-го чемпионского титула в истории «Насьоналя».

— «Насьональ» осуждает очередной акт насилия, еще одно неоправданное убийство, связанное с уругвайским футболом, — говорится в заявлении клуба в Twitter. — Мы призываем всех болельщиков сохранять спокойствие в разгар беды. Это уже не праздничный день. Мы все выражаем соболезнования.

Полиция проводит расследование убийства.