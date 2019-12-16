Это'О раскритиковал африканцев, которые не помогли Мане выиграть «Золотой мяч»

Бывший нападающий сборной Камеруна Самюэль Это'О раскритиковал африканцев, которые не помогли форварду «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане выиграть «Золотой мяч». Мане стал четвертым в голосовании, а победил Лионель Месси.

— Если бы Мане победил, никто бы жаловаться не стал, потому что он этого заслуживает. Он провел лучший сезон и находится в отличной форме, — цитирует L'OL Это'О. — Месси победил, потому что за него проголосовали все южноамериканцы. Думаю, европейцы все проголосовали за ван Дейка, поэтому он стал вторым. А африканцы не голосовали за Мане. И это большая проблема. Между африканцами есть проблемы. Мы сами себя подводим. Нам нужно объединиться, если мы всерьез настроены покончить с доминированием европейцев и южноамериканцев в гонке за звание лучших игроков планеты. У нас сейчас много хороших игроков.