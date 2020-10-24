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«Это полнейшая чушь». Каррера отреагировал на информацию о драке с Ливайей

17:37
Массимо Каррера. Фото O Jogo
Массимо Каррера. Фото O Jogo
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Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера опроверг информацию о конфликте с форвардом команды, Марко Ливаей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист и специалист серьезно поссорились и вступили в драку в раздевалке после того, как итальянец заменил хорвата в матче Лиги Европы против «Браги» (0:3) после того, как выпустил на 61-й минуте встречи.

— Это полнейшая чушь, — сказал Каррера. (Артем Калинин)

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