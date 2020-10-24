«Это полнейшая чушь». Каррера отреагировал на информацию о драке с Ливайей
Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера опроверг информацию о конфликте с форвардом команды, Марко Ливаей.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист и специалист серьезно поссорились и вступили в драку в раздевалке после того, как итальянец заменил хорвата в матче Лиги Европы против «Браги» (0:3) после того, как выпустил на 61-й минуте встречи.
— Это полнейшая чушь, — сказал Каррера. (Артем Калинин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.