Еще два игрока сборной Уругвая сдали положительные тесты на коронавирус

Пресс-служба федерации футбола Уругвая объявила о 7 новых случаях заражения коронавирусом. Положительные тесты на Covid-19 сдали 2 футболиста и 5 работников команды.

«У игроков Алексиса Ролина и Диего Росси, а также членов делегации Альберто Пана, Хорхе Рея, Ричарда Лопеса, Виктора Бритеса, Эмилиано Агирре выявлен Covid-19», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее коронавирусом заразились нападающий Луис Суарес и вратарь Родриго Муньос.