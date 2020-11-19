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Еще два игрока сборной Уругвая сдали положительные тесты на коронавирус

07:44
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Пресс-служба федерации футбола Уругвая объявила о 7 новых случаях заражения коронавирусом. Положительные тесты на Covid-19 сдали 2 футболиста и 5 работников команды.

«У игроков Алексиса Ролина и Диего Росси, а также членов делегации Альберто Пана, Хорхе Рея, Ричарда Лопеса, Виктора Бритеса, Эмилиано Агирре выявлен Covid-19», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее коронавирусом заразились нападающий Луис Суарес и вратарь Родриго Муньос.

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