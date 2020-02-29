Джанни Инфантино: «Надеюсь, что до переноса матчей сборных не дойдет»

Президент ФИФА Джанни Инфантино не исключил возможности переноса из-за эпидемии коронавируса матчей сборных, которые должны состояться в следующем месяце. Ранее он подчеркнул, что матчи могут проходить без зрителей.

— Здоровье людей превыше всего, гораздо важнее любой игры, — цитирует AFP Инфантино. — Поэтому мы должны оценивать ситуацию. Я не исключаю ничего на данный момент. Надеюсь, что до переноса матчей не дойдет. Да и в любом случае будет очень трудно ввести какой-то глобальный запрет.