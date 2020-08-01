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Дрогба — кандидат на пост президента Ивуарийской федерации футбола

23:17
Дилье Дрогба. Фото Reuters
Дилье Дрогба. Фото Reuters
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Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба подал документы в избирательную комиссию Ивуарийской федерации футбола, сообщает AP.

На этот пост также претендуют Пол Коффи Куаку, Сори Диабате и Идрисса Диалло.

Дрогба является лучшим бомбардиром среди иностранных игроков в истории «Челси». За сборную Кот-д"Ивуара он провел более 100 матчей и также является лучшим бомбардиром в ее истории, забив 65 мячей.

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