Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба подал документы в избирательную комиссию Ивуарийской федерации футбола, сообщает AP.

На этот пост также претендуют Пол Коффи Куаку, Сори Диабате и Идрисса Диалло.

Дрогба является лучшим бомбардиром среди иностранных игроков в истории «Челси». За сборную Кот-д"Ивуара он провел более 100 матчей и также является лучшим бомбардиром в ее истории, забив 65 мячей.