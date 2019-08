Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев, подписавший контракт с армянским «Пюником», выложил в своем Instagram фото с футболкой клуба.

— Немного отдохнул и готов к продолжению карьеры! Рад стать частью «Пюника» и благодарю свой новый клуб за доверие. Show Must Go On, — написал Сычев.

Ранее о подробностях перехода Сычева рассказал главный тренер команды Александр Тарханов.