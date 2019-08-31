Сычев подписал контракт с «Пюником»

Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев продолжит карьеру в армянском «Пюнике», сообщил «СЭ» главный тренер команды Александр Тарханов. В ближайшее время форвард займется набором спортивной формы.

— Мы его взяли, заявили, но в течение двух месяцев еще будем смотреть как он набирает форму. Его надо подготовить, и на это уйдет какое-то время. Желание у него играть есть, посмотрим, как он его реализует. Контракт у него небольшой. Срок не знаю — это договоренности между игроком и клубом, нюансы я не знаю.

— Переход Сычева — это из-за ваших хороших отношений с Дмитрием?

— Да. Я его хорошо знаю, общие знакомые попросили его посмотреть. Мастерство у него есть, важно, что огромное желание — тоже. Посмотрим, сможет он восстановиться или нет. Во всяком случае я посмотрел на него в одной из тренировок, он показывал максимум. (Александр Рогулев)