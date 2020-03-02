Даниэл Каррису: «Не жалею, что перешел в «Ухань»

Полузащитник Даниэл Каррису рассказал, что не жалеет о переходе из «Севильи» в «Ухань Чжоэр». Китайский клуб базируется в городе, откуда началась эпидемия коронавируса, но сейчас тренируется в Испании.

— Я не жалею о подписании контракта с «Уханем», — цитирует A Bola Каррису. — Мне хочется познакомиться с китайской лигой, попробовать что-то новое. «Ухань» гарантировал мне безопасность. Мы сейчас тренируемся в Испании, пока в Китае сложная ситуация. Я поначалу ничего не знал об этой ситуации. Когда стал расспрашивать, меня успокоили, все объяснили. Команда не вернется в Китай, пока там ситуация не наладится.