Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев пожелал скорейшего выздоровления голкиперу "Порту" Икеру Касильясу. Игрок перенес сердечный приступ во время утренней тренировки в среду, 1 мая.

- Желаю много сил Икеру Касильясу. Я надеюсь, что ты будешь в порядке и скоро сможешь снова играть. Ты – пример для подражания, – написал Черышев в своем Твиттере.

Тренировочное занятие было оперативно прервано для оказания помощи игроку, который в настоящее время находится в больнице Порту. Сейчас Касильяс в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена.

Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Он выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии. Ранее он долгое время выступал за "Реал"​.

Касильяс перенес сердечный приступ