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Лучшие бомбардиры Европы — Левандовски, Вернер, Варди, Иммобиле

13:35
Роберт Левандовски.
Роберт Левандовски.
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Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса», который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидирует Роберт Левандовски. Нападающий «Баварии» набрал 38 баллов, забив 19 мячей в чемпионате Германии. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси пока делит 7-е место.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок

Клуб

Чемпионат

Мячи

Коэффициент

Баллы

1. Роберт Левандовски

Бавария

Германия

19

2

38

2. Тимо Вернер

Лейпциг

Германия

18

2

36

3. Джейми Варди

Лестер

Англия

17

2

34

Чиро Иммобиле

Лацио

Италия

17

2

34

5. Эрик Сорга

Флора

Эстония

31

1

31

6. Илья Шкурин

Энергетик БГУ

Белоруссия

19

1,5

28,5

7. Лионель Месси

Барселона

Испания

13

2

26

Пьер-Эмерик Обамеянг

Арсенал

Англия

13

2

26

Виссам Бен Йеддер

Монако

Франция

13

2

26

10. Камиль Вилчек

Бреннбю

Дания

17

1,5

25,5

Шон Вайссман

Вольфсбергер

Австрия

17

1,5

25,5

У Артема Дзюбы 16,5 балла (11 голов, умноженных на коэффициент 1,5). Он не входит в число 50 лучших бомбардиров европейских лиг.

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)

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