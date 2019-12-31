Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса», который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидирует Роберт Левандовски. Нападающий «Баварии» набрал 38 баллов, забив 19 мячей в чемпионате Германии. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси пока делит 7-е место.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок Клуб Чемпионат Мячи Коэффициент Баллы 1. Роберт Левандовски Бавария Германия 19 2 38 2. Тимо Вернер Лейпциг Германия 18 2 36 3. Джейми Варди Лестер Англия 17 2 34 Чиро Иммобиле Лацио Италия 17 2 34 5. Эрик Сорга Флора Эстония 31 1 31 6. Илья Шкурин Энергетик БГУ Белоруссия 19 1,5 28,5 7. Лионель Месси Барселона Испания 13 2 26 Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал Англия 13 2 26 Виссам Бен Йеддер Монако Франция 13 2 26 10. Камиль Вилчек Бреннбю Дания 17 1,5 25,5 Шон Вайссман Вольфсбергер Австрия 17 1,5 25,5

У Артема Дзюбы 16,5 балла (11 голов, умноженных на коэффициент 1,5). Он не входит в число 50 лучших бомбардиров европейских лиг.

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)