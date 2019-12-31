Лучшие бомбардиры Европы — Левандовски, Вернер, Варди, Иммобиле
Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса», который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».
Сейчас в нем лидирует Роберт Левандовски. Нападающий «Баварии» набрал 38 баллов, забив 19 мячей в чемпионате Германии. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси пока делит 7-е место.
Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.
|
Игрок
|
Клуб
|
Чемпионат
|
Мячи
|
Коэффициент
|
Баллы
|
1. Роберт Левандовски
|
Бавария
|
Германия
|
19
|
2
|
38
|
2. Тимо Вернер
|
Лейпциг
|
Германия
|
18
|
2
|
36
|
3. Джейми Варди
|
Лестер
|
Англия
|
17
|
2
|
34
|
Лацио
|
Италия
|
17
|
2
|
34
|
5. Эрик Сорга
|
Флора
|
Эстония
|
31
|
1
|
31
|
6. Илья Шкурин
|
Энергетик БГУ
|
Белоруссия
|
19
|
1,5
|
28,5
|
7. Лионель Месси
|
Барселона
|
Испания
|
13
|
2
|
26
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
|
Арсенал
|
Англия
|
13
|
2
|
26
|
Виссам Бен Йеддер
|
Монако
|
Франция
|
13
|
2
|
26
|
10. Камиль Вилчек
|
Бреннбю
|
Дания
|
17
|
1,5
|
25,5
|
Шон Вайссман
|
Вольфсбергер
|
Австрия
|
17
|
1,5
|
25,5
У Артема Дзюбы 16,5 балла (11 голов, умноженных на коэффициент 1,5). Он не входит в число 50 лучших бомбардиров европейских лиг.
В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)