Чемпионат Шотландии могут расширить до 14 команд

Руководство Шотландской премьер-лиги рассматривает вариант расширения лиги до 14 команд, сообщает The Guardian. УЕФА ранее настаивал, чтобы федерации завершили турниры, прерванные из-за пандемии коронавируса, однако в Шотландии выражают опасения распространением инфекции и могут досрочно завершить розыгрыш турнира.

В таком случае из элиты не вылетит ни одна команда, а в следующем сезоне к ним добавятся две лучших из шотландского чемпионшипа. На данный момент первые два места во второй по силе лиги занимают «Данди Юнайтед» и «Инвернесс».

По нынешним правилам одна команда вылетает из премьер-лиги напрямую, еще одна играет в «стыках».