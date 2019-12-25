Бывший главный тренер сборной Испании может возглавить Эквадор

Бывший главный тренер сборной Испании Роберто Морено может возглавить сборную Эквадора. Зарплата 42-летнего испанского специалиста составит 1,3 миллиона евро в год, сообщает AS.

Морено руководил сборной Испании с июня 2019 года, сменив на посту главного тренера Луиса Энрике. Энрике покинул национальную команду, которую тренировал с 2018 по 2019 год, в связи с проблемами со здоровьем дочери, которая скончалась в августе 2019 года, но теперь он вернулся к работе.