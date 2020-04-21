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Британский портал устроил голосование за лучшего вратаря в истории. Яшин проиграл Шмайхелю в первом раунде

21:52
Голосование Sporf. Фото Twitter
Голосование Sporf. Фото Twitter
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Популярный британский портал Sporf устроил голосование за лучшего вратаря в истории футбола. В число восьми номинантов вошел и советский голкипер Лев Яшин, единственный в своем амплуа обладатель «Золотого мяча».

Однако Яшин выбыл уже в первом раунде — его обошел датчанин Петер Шмайхель (57 процентов голосов против 43 у Яшина). В комментариях пользователи предположили, что причина победы Шмайхеля в том, что в голосовании британского портала приняло участие большое количество фанатов бывшего клуба датчанина — «Манчестер Юнайтед».

В остальных четвертьфиналах итальянец Джанлуиджи Буффон уверенно победил соотечественника Дино Дзоффа (90 против 10), испанец Икер Касильяс оказался популярнее голландца Эдвина ван дер Сара (65 против 35), а немец Оливер Кан с небольшим преимуществом обошел чеха Петра Чеха (53 против 47).

В полуфиналах Шмайхель встретится с Буффоном, Касильяс — с Каном.

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