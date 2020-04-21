Британский портал устроил голосование за лучшего вратаря в истории. Яшин проиграл Шмайхелю в первом раунде
Популярный британский портал Sporf устроил голосование за лучшего вратаря в истории футбола. В число восьми номинантов вошел и советский голкипер Лев Яшин, единственный в своем амплуа обладатель «Золотого мяча».
Однако Яшин выбыл уже в первом раунде — его обошел датчанин Петер Шмайхель (57 процентов голосов против 43 у Яшина). В комментариях пользователи предположили, что причина победы Шмайхеля в том, что в голосовании британского портала приняло участие большое количество фанатов бывшего клуба датчанина — «Манчестер Юнайтед».
?? QUARTER FINAL 1 ??— S P O R F (At ?) (@Sporf) April 21, 2020
? A big clash to start us off!
?? Lev Yashin
?? Peter Schmeichel
?? Vote below now ??
? #SPORFGOATXI
В остальных четвертьфиналах итальянец Джанлуиджи Буффон уверенно победил соотечественника Дино Дзоффа (90 против 10), испанец Икер Касильяс оказался популярнее голландца Эдвина ван дер Сара (65 против 35), а немец Оливер Кан с небольшим преимуществом обошел чеха Петра Чеха (53 против 47).
В полуфиналах Шмайхель встретится с Буффоном, Касильяс — с Каном.
?? THE SEMI FINALISTS ??— S P O R F (At ?) (@Sporf) April 21, 2020
?? Peter Schmeichel
?? Gianluigi Buffon
?? Iker Casillas
?? Oliver Kahn
? Voting begins at 20:00 (BST).
? Which GK will be take their place in the side?
? #SPORFGOATXI pic.twitter.com/iqOLDJkr8k