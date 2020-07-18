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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Бенфика» объявила о возвращении Жорже Жезуша

01:50

Как и ожидалось, новым главным тренером «Бенфики» стал Жорже Жезуш. Об этом клубо объявил на официальном сайтте.

65-летний специалист тренировал «Бенфику» с 2009 по 2015 год. Вместе с командой он трижды стал чемпионом Португалии, один раз выиграл Кубок страны и Суперкубок Португалии, четырежды — Кубок лиги. Два раза доходил до финала Лиги Европы.

Затем Жезуш работал со «Спортингом», а в 2019 году возглавил «Фламенго», с которым выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

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