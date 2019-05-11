"Бенфика" готова сделать Фелиша самым высокооплачиваемым игроком

"Бенфика" намерена подписать новый контракт с полузащитником Жоау Фелишем. Как сообщает A Bola, по новому соглашению зарплата 19-летнего португальца составит 2,5 миллиона евро за сезон. Он станет самым высокооплачиваемым игроком в клубе.

В этом сезоне Фелиш сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 11 голевых передач.

Напомним, ранее стало известно, что "Ювентус" хочет приобрести молодого португальца. Лидер туринцев Криштиану Роналду одобрил подписание соотечественника.

Роналду одобрил приглашение Фелиша в "Ювентус"