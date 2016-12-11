14:49 11 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Баке уволят из сборной Финляндии

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Федерация футбола Финляндии приняла решение расстаться с главным тренером национальной команды Хансом Баке, сообщает телеканал МТВ3. Швед работал со сборной с 1 января 2016 года, и под его руководством команда не выиграла ни одной встречи из 12 проведенных – десять поражений и две ничьи.

Контракт с тренером рассчитан еще на один сезон, однако Баке покинет свой пост уже в ближайшее время. Исполнять обязанности наставника сборной Финляндии будет Марку Канерва.

Дополнительная информация

http://www.mtv.fi/sport/jalkapallo/maajoukkue/artikkeli/hans-backelle-potkut-huuhkajista/6207464

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