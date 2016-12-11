Баке уволят из сборной Финляндии

Федерация футбола Финляндии приняла решение расстаться с главным тренером национальной команды Хансом Баке, сообщает телеканал МТВ3. Швед работал со сборной с 1 января 2016 года, и под его руководством команда не выиграла ни одной встречи из 12 проведенных – десять поражений и две ничьи.

Контракт с тренером рассчитан еще на один сезон, однако Баке покинет свой пост уже в ближайшее время. Исполнять обязанности наставника сборной Финляндии будет Марку Канерва.