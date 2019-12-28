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Айртон — в составе сборной Бразилии на отборочный турнир Олимпиады

18:39

Олимпийская сборная Бразилии огласила состав на отборочный турнир на Игры-2020. В него вошел полузащитник «Спартака» Айртон.

Олимпийский отбор пройдет в Колумбии с 18 января по 9 февраля. В нем примут участие все десять сборных КОНМЕБОЛ. Две лучшие команды попадут Олимпиаду в Токио. Бразилия сыграет в группе B с Перу, Уругваем, Боливией и Парагваем.

Две лучшие команды каждой группы пройдут в следующий раунд, где проведут один круговой турнир.

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