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«Астана» показала первые фото с тренировки Тихонова

18:54
Андрей Тихонов (слева). Фото ФК «Астана»
Андрей Тихонов (слева). Фото ФК «Астана»
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«Астана» показала кадры первой тренировки команды под руководством Андрея Тихонова. Специалист возглавил команду из столицы Казахстана сегодня, 16 октября, в день своего 50-летия.

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