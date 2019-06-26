"Андерлехт" презентовал Компани

"Андерлехт" официально представил нового игрока Венсана Компани. 33-летний защитник этим летом вернулся в родной клуб, цвета которого защищал в начале профессиональной карьеры, с 2003 по 2006 год.

В "Андерлехте" Компани будет исполнять обязанности играющего тренера. Последние 11 сезонов он выступал в "Манчестер Сити".