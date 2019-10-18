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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Али Даеи: «Буду рад, когда Роналду побьет мой рекорд результативности»

11:51
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Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи считает, что Криштиану Роналду побьет его рекорд результативности. Иранец забил 109 голов в составе национальной команды, что является рекордным показателем среди сборных. Роналду до его рекорда осталось забить 14 мячей в сборной Португалии.

— Я очень горжусь этим мировым рекордом, — цитирует La Gazzetta dello Sport Даеи. — Думаю, все иранцы тоже гордятся. Рекорд принадлежит всему иранскому народу. Я не буду расстроен, когда Роналду его побьет. Все рекорды должны быть рано или поздно побиты. Это произойдет. И я могу только порадоваться, что это сделает такой великий футболист. Мне нравится Роналду, его игра. Он в отличной форме, поэтому я считаю его в числе трех лучших футболистов в истории. Он дает своей сборной гораздо больше, чем Месси дает Аргентине.

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