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АЕК победил в первом матче Карреры

22:52
Массимо Каррера во время первого матча на посту главного тренера АЕКа. Фото https://twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL
Массимо Каррера во время первого матча на посту главного тренера АЕКа. Фото https://twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL
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АЕК в гостевом матче 14-го тура чемпионата Греции победил «Ксанти» (1:0). Эта встреча стала первой для афинской команды под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

Каррера выиграл первый матч в Греции. Вот что он сказал сразу после финального свистка

С 77-й минуты хозяева играли в меньшинстве, решающий гол гости забили на 85-й минуте — отличился полузащитник Константинос Галанопулос.

Благодаря этой победе АЕК (24 очка) поднялся с четвертой на третью строчку в турнирной таблице чемпионата.

Чемпионат Греции

14-й тур

«Ксанти» — АЕК — 0:1 (0:0)

Гол: Галанопулос, 85.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/greece/natinal/2019-2020/

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