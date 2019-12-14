АЕК победил в первом матче Карреры
22:52
АЕК в гостевом матче 14-го тура чемпионата Греции победил «Ксанти» (1:0). Эта встреча стала первой для афинской команды под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.
Каррера выиграл первый матч в Греции. Вот что он сказал сразу после финального свистка
С 77-й минуты хозяева играли в меньшинстве, решающий гол гости забили на 85-й минуте — отличился полузащитник Константинос Галанопулос.
Благодаря этой победе АЕК (24 очка) поднялся с четвертой на третью строчку в турнирной таблице чемпионата.
Чемпионат Греции
14-й тур
«Ксанти» — АЕК — 0:1 (0:0)
Гол: Галанопулос, 85.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/greece/natinal/2019-2020/
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