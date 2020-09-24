53-летний футболист стал самым возрастным игроком в истории высшей лиги чемпионата Японии

Полузащитник «Йокогамы» Кадзуеси Миура принял участие в матче чемпионата Японии против «Кавасаки Фронтале» (2:3).

Футболист установил рекорд, став самым возрастным игроком, появлявшимся на поле в матче лиги J1 — высшего дивизиона чемпионата Японии. Миура вышел на встречу с «Кавасаки» в возрасте 53 лет, 6 месяцев и 28 дней. Прежний рекорд принадлежал нападающему Масаси Накаяме (45 лет, 2 месяца и 1 день).

В январе «Йокогама» продлила контракт с Миурой до конца 2020 года. Нынешний сезон — 35-й в карьере футболиста.