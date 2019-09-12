39-летний Роналдинью сыграет за колумбийский клуб

Чемпион мира-2002 и обладатель «Золотого мяча» Роналдинью сыграет за колумбийский клуб «Санта-Фе». Товарищеский матч состоится 17 октября, соперник пока не определен.

Стоимость билетов составляет от 28,5 тысячи песо до 125 тысяч (550-2400 рублей).

Роналдинью завершил карьеру в большом футболе в 2015 году. В его карьере был ряд бразильских клубов, а также «ПСЖ», «Барселона», «Милан» и мексиканский «Керетаро».