16-летний андоррец попросился в сборную по почте. И его взяли

Футболист Пау Бабот из немецкого любительского клуба «Карбенер» написал в Федерацию футбола Андорры электронное письмо с просьбой взять его в сборную. Он приложил видео своего гола из последнего матча.

16-летнего игрока пригласили в сборную своего возраста. Однако после нескольких тренировок его взяли в команду для игроков не старше 19 лет, и он уже провел матч против Шотландии.