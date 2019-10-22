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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

16-летний андоррец попросился в сборную по почте. И его взяли

22 октября 2019, 22:45

Футболист Пау Бабот из немецкого любительского клуба «Карбенер» написал в Федерацию футбола Андорры электронное письмо с просьбой взять его в сборную. Он приложил видео своего гола из последнего матча.

16-летнего игрока пригласили в сборную своего возраста. Однако после нескольких тренировок его взяли в команду для игроков не старше 19 лет, и он уже провел матч против Шотландии.

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