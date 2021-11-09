Факты говорят: у Косторной не все гладко со штабом Тутберидзе. Что происходит в «Хрустальном»?
Щ: Щербакова
Оценки Щербаковой в Турине встретили диаметрально противоположные эмоции в России на Западе — и даже среди судей. Тезисно выделим несколько аномалий:
1. Оценка российской судьи в произвольной оказалась лишь шестой по величине из девяти и меньше той, которая была выставлена в итоге. Лолита Лабунская поставила соотечественнице 163,84. Больше — почти у всех наших закадычных соперников. Арбитр из Канады оценил Анну на 164,21, а японка и вовсе на 172,87. Бельгийка, которая вроде бы должна была болеть за свою Луну Хендрикс, тоже была благосклоннее россиянки — 167,05.
2. О выступлении Щербаковой заспорили даже те, кто чаще критиковал российских фигуристов. Вот ветеран Филип Херш, например, написал, что «этот чудесный прокат может растрогать до слез даже без Lacrimosa в концовке». Канадский танцор Эшер Хилл, который еще недавно прогнозировал победу Алисы Лью на «Гран-при Канады», теперь хвалил дорожки и владение коньком. В Twitter были призывы сделать Щербакову будущим президентом России, посты «я плачу» и тому подобное.
Но было и немало критиков, которые говорили о незамеченных недокрутах. Кто-то даже насчитал Анне на 25 (!) баллов меньше в произвольной программе, что, конечно, тоже неадекватно.
Действительно, судьи простили Ане q на четверном флипе и довольно высоко оценили технику чемпионки мира. 237 баллов за две программы с одним квадом — это явно не то, что было три недели назад на Budapest Trophy. Достаточно вспомнить, что общая оценка за технику у нее на 25 баллов меньше, чем у Валиевой, — 129,17 против 154,19. Вот только Анна прыгнула четверной флип, каскад лутц + риттбергер и сорвала его в короткой программе, а у Камилы два тройных акселя и три четверных. Понятно, что этим прокатом чемпионка мира среди взрослых возвращается в игру и при добавлении еще двух четверных и чистом прокате будет уступать юниорской чемпионке мира совсем немного.
Т: Трусова
Когда весной Алена Косторная и Александра Трусова последовательно вернулись из «Ангелов Плющенко» к Этери Тутберидзе, это представлялось сильным шагом к попаданию на Олимпиаду. Косторная с тренером «ангелов» Сергеем Розановым полностью растеряла форму и, судя по всему, стала жертвой неких обстоятельств скорее в ментальной, чем спортивной области. Трусова долгое время оказывала достойное сопротивление подопечным Тутберидзе, но в России судьи явно были не за нее, а за рубежом главный турнир года, чемпионат мира, она провела неудачно.
«Хрустальный» — самая могущественная школа России, и пусть в ней сумасшедшая внутренняя конкуренция из шести взрослых девушек, Трусова и Косторная наверняка надеялись, что по статусу они точно не уступают Дарье Усачевой и Майе Хромых. А с Анной Щербаковой и Камилой Валиевой можно биться на равных.
Спустя всего два месяца после начала олимпийского сезона ситуация даже для Александры крайне опасная. Трусова в последний момент не полетела на «Гран-при Японии» из-за травмы ноги, полученной еще в США. Это ставит под угрозу ее выступление на чемпионате России и возможность делать на нем четверные и тройной аксель, необходимые для попадания в пекинскую тройку. Результаты после возвращения от Плющенко пока не растут, по крайней мере в баллах. Да и Валиева бьет мировые рекорды и далеко впереди, Щербакова тоже заочно остается выше по личному рекорду, а тут еще и Туктамышева вернулась в топ — у нее резко выросли компоненты. Команда Тутберидзе даже посвятила теме возрастных фигуристок и дополнительных баллов для них сторис с элементами троллинга.
И они все наверняка съездят на финал «Гран-при». Такой ли панацеей стало возвращение на Профсоюзную?
К: Косторная
У Алены все еще сложнее. Она, можно предполагать, явно не в лучших отношениях с тренерским штабом. Обе стороны говорят, что все нормально, но факты говорят обратное. Месяц назад Косторная ненадолго заблокировала Этери Тутберидзе в Instagram (а сделать случайно это непросто). Затем быстро разблокировала, но тренер до сих пор не подписана на свою ученицу в этой соцсети — в отличие от всех остальных претенденток на Олимпиаду.
На выходных еще и хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз в интервью рассказал, что тренерам «не нужна благодарность Алены, наша задача — помочь ей достичь ее максимума». Добавил, что фигуристка ходит «практически» на все тренировки и что ей «надо разбираться самой в себе».
После всего этого фигуристка, логично рассудив, удалила пост с благодарностью тренерам из своего Instagram. Сама фигуристка ответила корреспонденту «СЭ» на вопрос о ситуации так:
— Спасибо за поддержку, [у меня] все хорошо. Ничего говорить на эту тему я не буду.
Но раз уж зашла речь о благодарностях, то вот небольшая статистика сезона-2021/22:
1. Валиева — 3 поста с благодарностью тренерам в Instagram;
2-4. Щербакова, Усачева, Хромых — 2;
5. Трусова — 0 лично Тутберидзе, но есть 2 «людям, которые рядом»;
6. Косторная — теперь 0, была 1.
Так что как бы она ни была не нужна — эти посты для спортсменок «Хрустального» стали традицией практически после каждого старта. За соцсетями, как рассказывают, Этери Тутберидзе следит пристально.
И кажется, нервы и здоровье в такой бешеной олимпийской гонке, да еще и на одном катке, начинают сдавать.
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