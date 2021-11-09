Факты говорят: у Косторной не все гладко со штабом Тутберидзе. Что происходит в «Хрустальном»?

Троица Трусова — Щербакова — Косторная в абсолютно разных ситуациях за три месяца до Олимпиады.

Щ: Щербакова

Оценки Щербаковой в Турине встретили диаметрально противоположные эмоции в России на Западе — и даже среди судей. Тезисно выделим несколько аномалий:

1. Оценка российской судьи в произвольной оказалась лишь шестой по величине из девяти и меньше той, которая была выставлена в итоге. Лолита Лабунская поставила соотечественнице 163,84. Больше — почти у всех наших закадычных соперников. Арбитр из Канады оценил Анну на 164,21, а японка и вовсе на 172,87. Бельгийка, которая вроде бы должна была болеть за свою Луну Хендрикс, тоже была благосклоннее россиянки — 167,05.

Оценки в произвольной программе.

2. О выступлении Щербаковой заспорили даже те, кто чаще критиковал российских фигуристов. Вот ветеран Филип Херш, например, написал, что «этот чудесный прокат может растрогать до слез даже без Lacrimosa в концовке». Канадский танцор Эшер Хилл, который еще недавно прогнозировал победу Алисы Лью на «Гран-при Канады», теперь хвалил дорожки и владение коньком. В Twitter были призывы сделать Щербакову будущим президентом России, посты «я плачу» и тому подобное.

Shcherbakova letting us know why she is World Champion. Both her step sq this season are some of my faves. Immense growth from her in terms of interpretation and skating skills. And a new PB! Bravo — Asher Hill (@AsherHill) November 6, 2021

Но было и немало критиков, которые говорили о незамеченных недокрутах. Кто-то даже насчитал Анне на 25 (!) баллов меньше в произвольной программе, что, конечно, тоже неадекватно.

Действительно, судьи простили Ане q на четверном флипе и довольно высоко оценили технику чемпионки мира. 237 баллов за две программы с одним квадом — это явно не то, что было три недели назад на Budapest Trophy. Достаточно вспомнить, что общая оценка за технику у нее на 25 баллов меньше, чем у Валиевой, — 129,17 против 154,19. Вот только Анна прыгнула четверной флип, каскад лутц + риттбергер и сорвала его в короткой программе, а у Камилы два тройных акселя и три четверных. Понятно, что этим прокатом чемпионка мира среди взрослых возвращается в игру и при добавлении еще двух четверных и чистом прокате будет уступать юниорской чемпионке мира совсем немного.

Т: Трусова

Когда весной Алена Косторная и Александра Трусова последовательно вернулись из «Ангелов Плющенко» к Этери Тутберидзе, это представлялось сильным шагом к попаданию на Олимпиаду. Косторная с тренером «ангелов» Сергеем Розановым полностью растеряла форму и, судя по всему, стала жертвой неких обстоятельств скорее в ментальной, чем спортивной области. Трусова долгое время оказывала достойное сопротивление подопечным Тутберидзе, но в России судьи явно были не за нее, а за рубежом главный турнир года, чемпионат мира, она провела неудачно.

«Хрустальный» — самая могущественная школа России, и пусть в ней сумасшедшая внутренняя конкуренция из шести взрослых девушек, Трусова и Косторная наверняка надеялись, что по статусу они точно не уступают Дарье Усачевой и Майе Хромых. А с Анной Щербаковой и Камилой Валиевой можно биться на равных.

Спустя всего два месяца после начала олимпийского сезона ситуация даже для Александры крайне опасная. Трусова в последний момент не полетела на «Гран-при Японии» из-за травмы ноги, полученной еще в США. Это ставит под угрозу ее выступление на чемпионате России и возможность делать на нем четверные и тройной аксель, необходимые для попадания в пекинскую тройку. Результаты после возвращения от Плющенко пока не растут, по крайней мере в баллах. Да и Валиева бьет мировые рекорды и далеко впереди, Щербакова тоже заочно остается выше по личному рекорду, а тут еще и Туктамышева вернулась в топ — у нее резко выросли компоненты. Команда Тутберидзе даже посвятила теме возрастных фигуристок и дополнительных баллов для них сторис с элементами троллинга.

Сторис команды Тутберидзе.

И они все наверняка съездят на финал «Гран-при». Такой ли панацеей стало возвращение на Профсоюзную?

К: Косторная

У Алены все еще сложнее. Она, можно предполагать, явно не в лучших отношениях с тренерским штабом. Обе стороны говорят, что все нормально, но факты говорят обратное. Месяц назад Косторная ненадолго заблокировала Этери Тутберидзе в Instagram (а сделать случайно это непросто). Затем быстро разблокировала, но тренер до сих пор не подписана на свою ученицу в этой соцсети — в отличие от всех остальных претенденток на Олимпиаду.

На выходных еще и хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз в интервью рассказал, что тренерам «не нужна благодарность Алены, наша задача — помочь ей достичь ее максимума». Добавил, что фигуристка ходит «практически» на все тренировки и что ей «надо разбираться самой в себе».

После всего этого фигуристка, логично рассудив, удалила пост с благодарностью тренерам из своего Instagram. Сама фигуристка ответила корреспонденту «СЭ» на вопрос о ситуации так:

— Спасибо за поддержку, [у меня] все хорошо. Ничего говорить на эту тему я не буду.

Но раз уж зашла речь о благодарностях, то вот небольшая статистика сезона-2021/22:

1. Валиева — 3 поста с благодарностью тренерам в Instagram;

2-4. Щербакова, Усачева, Хромых — 2;

5. Трусова — 0 лично Тутберидзе, но есть 2 «людям, которые рядом»;

6. Косторная — теперь 0, была 1.

Так что как бы она ни была не нужна — эти посты для спортсменок «Хрустального» стали традицией практически после каждого старта. За соцсетями, как рассказывают, Этери Тутберидзе следит пристально.

И кажется, нервы и здоровье в такой бешеной олимпийской гонке, да еще и на одном катке, начинают сдавать.