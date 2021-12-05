«Плющенко хорошо работает, но Рудковская много ему испортила». Огонь от Тарасовой в программе Кудрявцевой

Цитируем откровенное интервью Татьяны Тарасовой, вышедшее на телеканале НТВ в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова стала гостем в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ. Там она в подробностях рассказала о личной жизни, сравнила Плющенко с Ягудиным и о своем здоровье. «СЭ» собрал главные моменты из интервью.

О Милохине и его выступлениях с Медведевой

— Говорят, что ваш фаворит — это Даня Милохин.

— Да!

— Вы сразу разглядели в нем талант?

— Он забавный парень. Мне он сразу понравился. Пойти в спорт, а не в шоу-бизнес? Я думаю, что ему трудно было определиться. Он же парень из детского дома. Хорошо, что он куда-то пошел.

На этом моменте в программе был показан фрагмент, где Милохин вспоминает слова Тарасовой о том, что если он уронит во время поддержки Медведеву, то она его убьет.

— Все немножко напрягаются перед тем, как делают подъемы. А он вообще человек, который их никогда не делал. Женя тоже никогда не делала И так случилось, что на первом нашем шоу он уронил ее. Они упали... Если что-то сделали не так, то я считаю, что это вместе. Сказала ему: еще раз уронишь, то убью тебя! Это как бы в шутку. Мне кажется, что он хороший парень и быстро учится.

Об алкоголизме Ягудина

— У Леши тоже были тяжелые времена, и он мне рассказывал, что вы ему помогли, когда он серьезно выпивал?

— Да, выпивал, не закусывал

— Какие вы слова для него тогда нашли?

— Я искала не слова, а действия. Сейчас он занят работой — он стал совершенно другим. Нужно было, чтобы он во что-то влюбился, и чтобы он делал эту работу. Но это не значит, что он не может выпить 5 рюмок. Это ерунда, он это может делать. Но алкоголические наклонности в нем умерли.

— После чего они вдруг начались?

Алексей Ягудин, Татьяна Тарасова и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О боли

— В феврале-1980 Ирина Роднина в третий раз подряд стала олимпийской чемпионкой в парном катании с Александром Зайцевым. Но после этой победы ваши пути разошлись. Расскажите: какие элементы принесли победу в Лейк-Плэсиде?

— Для меня имеет значение победа. Она у меня была 6 лет, две Олимпиады. Они просили, чтобы я их взяла. Они боялись меня, а не я их. Они мне сто лет были не нужны. Но раз я взяла, я старалась показать свою работу на них и показала. Пара, которая была соперниками, снялась. Испугалась.

— Родина вам щедро отплатила?

— Мне, конечно, недостает. Тамара Москвина говорит: прекрати говорить об этом. У меня нет катка и школы.

— Это ваша боль?

— Да, это моя боль. Это самое главное, что было бы в моей жизни. Я приехала сюда в 60 лет, до этого сидела 10 лет в Америке, потому что у нас здесь были тяжелые годы. Я тренировала там Кулика, Грищука вместе с Платовым — все они были олимпийскими чемпионами. И Алешку! Мне бы хотелось школу, где были бы тренеры, которых я бы пригласила, чтобы я их учила, чтобы я продолжала свое направление. Этого не случилось. Мне уже поздно об этом говорить. Мне, если бог даст, будет 75. Это не тот возраст, когда можно что-то начинать. Наша родина дала мне таких потрясающих спортсменов.

О пенсии

— Пенсия у вас достойная?

— Как у всех.

— То есть, не добавили за ваши заслуги?

— У нас этого нет. Я не знаю, почему над нами так не сжалились, как сжалились над олимпийскими чемпионами. Мы же тоже их воспитывали! Нас же не так много этих тренеров.

— У вас есть какая-нибудь заначка?

— Добиваешь, чтобы ко мне пришли! Лер, ну как без этого! У меня был Вова. Мы жили большой, широкой семьей. Конечно, что-то есть. Это не значит, что я могу купить самолет или виллу в Италии, но здесь дожить... У меня нет детей, но у меня есть любимый племянник. Я как могу, ему помогаю и его детям.

О травме и здоровье

— Отголоски старой травмы дают о себе знать?

— Да, конечно. Так получилось, что с 19 лет я стала работать, потому что у меня была травма. Травма заставляет по-новому посмотреть на твою жизнь.

— Неужели тогда нельзя было вылечить плечо?

— Нет, его и сейчас нельзя вылечить. Вывих плечо — это серьезная травма, которая не позволяет работать в парном катании.

— Что за операция у вас была в 2013 году?

— Ой, да каких операций только не было. Зачем мне это помнить? Не помню не потому, что у меня плохая память. А потому, что я не хочу это помнить.

— После 40 лет мы все начинаем немножечко сдавать...

— Лер, ну тебе еще только 25, поэтому тебе...

— Дайте я вас расцелую за это! Спасибо большое. Вас это раздражает или принимаете как данность? Что здесь надо витаминку, здесь травку.

— Ничего я не принимаю. Витамины не люблю, от них может аллергия начаться. И начиналась не раз, поэтому я не экспериментирую.

— Так, а таблетки?

— Ну таблетки пью всякие, вот голова болит, будем пить. Все, что профессура выписывает, будем пить.

— Чек-апы проходите?

— А как же? Обязательно.

О Рудковской и противостоянии Плющенко и Тутберидзе

— Как вам тренер Евгений Плющенко?

— Молодец, сейчас смотрю — у него маленькие дети хорошие. Будет работать — будут у него результаты. Постепенно — не то, что сразу взять.

— Очень много последнее время обсуждают противостояние Плющенко и Тутберидзе.

— Нет, это смешно даже говорить, потому что Этери — выдающийся тренер, а Женя — начинающий. Может быть, Рудковская решила, что так будет полезнее для раскрутки. Но это неправильно, это смешно. О чем говорить? У Жени никого, Женя первый год работает. Она не понимает, что здесь не слова решают — здесь решают работа, действия. Когда она это поймет, то поздно не будет. Но она ему уже многое испортила. Я вижу, что он хорошо работает, и это констатирую. А когда будет результат, тогда будет результат.

— Что тогда мешает?

— Ничего не мешает. Время...

— Почему от Жени ушли девочки-фигуристки?

— Потому же.

О сравнении Плющенко с Ягудиным

— Вы не предвзято к Евгению относитесь?

— Нет. Почему это я должна к нему предвзято относиться?

— Ну из-за Леши Ягудина.

— Кто Леша Ягудин и кто он?

— Кто в то время был артистичнее? Женя или Леша

— Конечно, Леша.

— А техничнее?

— Конечно, Леша.

— Тогда откуда взялось вот это противостояние?

— Оба делали одинаковое количество четверных, тройных.

Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О дружбе с Пугачевой

— Алла Борисовна подарила мне шубу. Она была на моем дне рождении. Я ее обожаю! Это такая белая норка до колена. Очень уютная!

— Вы давно дружите с ней?

— Я ее люблю столько, сколько она поет! Поколение, которое выросло на ее творчестве.

— Бывали у нее в гостях?

— Бывала! Как она выглядит... Она выглядит потрясающе!

О Марате Башарове

— Какие качества вы не терпите в людях?

— Хамство, жадность, алчность.

— Почему с Маратом Башаровым не здороваетесь до сих пор?

— Не хочу.

— Это из-за той истории с Екатериной Архаровой?

— Да, из-за той истории. Я не знаю этого имени. Он что, пить разве бросил? Че с ним разговаривать?

— Он прощения не заслуживает?

— Человек, который пьет, пить не перестанет. Какое у пьющего человека может быть прощение?

О семье

— Вы никогда не жалели, что поставили карьеру выше материнства?

— Мне было некогда, я была увлечена очень работой. Жалею ли я об этом? Да, жалею.

— Вы бы хотели себе такого сына, как Алексей Ягудин?

— Ну, такого, не такого, другого... Любого. Я бы хотела девочку. С девочками повеселее — банты веселее завязывать.

— Что бы хотели изменить в вашей жизни?

— Почти ничего. Я бы хотела взять педагога по языку. Не хватает того, что я знаю.

— Это единственное?

— Пожалуй, да

— Почему после ухода Владимира Крайнева вы не создали еще семью? Это уже было невозможно?

— Да не дай Бог.

— Настолько был счастливый брак?

— Конечно.

— А то, что было до него...

— До него я была два раза замужем. У меня были очень хорошие мужья.

— Почему не сложились?

— А вы можете сказать, почему у вас не сложилось? Ну не сложилось, так не сложилось.