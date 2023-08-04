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Фигурное катание

Сегодня, 17:15

Российской фигуристке придется отказаться от гражданства ради перехода в Казахстан? Дилемма Самоделкиной

Российская фигуристка Самоделкина намерена выступать за Казахстан
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигуристка Софья Самоделкина
Софья Самоделкина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Вице-чемпионке России надоело ждать медалей.

За последний год Казахстан принял многих россиян, но спортсмены обычно выбирали другие страны. Теперь у нас есть первая фигуристка с казахстанскими амбициями — 16-летняя Софья Самоделкина. Однако, чтобы дойти по этому пути, серебряной призерке первенства России среди юниоров придется еще настрадаться.

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Кто такая Самоделкина?

Софья — одна из лучших фигуристок России последних лет. С 2019 года она достойно сражалась с ученицами Этери Тутберидзе на соревнованиях разного уровня, начиная с юниорских и до взрослых, пока не наступил пубертат. За карьеру в ЦСКА она стала вице-чемпионкой России среди юниоров, выиграла юниорский финал Кубка России, выступала на международном юниорском «Гран-при». После пубертата и перехода от Сергея Давыдова к Светлане Соколовской результаты Самоделкиной упали. Хотя она и выиграла один из этапов российского «Гран-при» в конце прошлого года. Последний чемпионат России Софья завершила на 11-м месте.

Самоделкина и ее семья, по моим данным, была крайне недовольна оценками на российских соревнованиях — особняком, конечно, стоял предолимпийский чемпионат России, когда ее обогнала в борьбе за бронзу Аделия Петросян. Тогда Софья чуть ли не рыдала. Кроме того, не раз мне рассказывали, как настойчиво ее хотят видеть в «Хрустальном». Не будем гадать, связаны ли эти факты, но то, что она многим мешала как сильная конкурентка, — сущая правда.

Поэтому решение в нынешних реалиях неудивительное, и не она последняя. И не первая.

Фигуристка Софья Самоделкина
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка требует релиза

Про первую имеет смысл поговорить отдельно. О том, что Самоделкина собирается в Казахстан, я услышал впервые еще в июле, но казахстанская федерация информацию не подтвердила и на запрос не ответила, а источники отвечали на вопросе о Софье обтекаемо. Сейчас, судя по всему, ситуация эскалировалась — и семья фигуристки требует отпустить их дочь за рубеж в соответствии с Уставом ISU. Тем более что прецедент есть — это танцевальная пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин, которую федерация отпустила после финансовой компенсации от фигуристов, уплаченной Центру спортивной подготовки сборной России.

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Но кейс Дэвис и Смолкина особенный — по понятным причинам. Так что в случае с Самоделкиной, по информации «СЭ», федерация не стремится просто так давать добро на переход фигуристки, попадавшей в список кандидатов сборной России. Это вызывает понятный гнев со стороны Самоделкиной. Вполне возможно, основанием для релиза станет финансовая компенсация, но ее размер может оказаться очень существенным, даже для обеспеченной московской семьи.

Вообще процедура расставания с российскими фигуристами оставляет очень много вопросов — конкретно она вроде бы прописана, должно пройти два года с момента обращения иностранной федерации (по словам пресс-атташе ФФККР Ольги Ермолиной). Но подобное, во-первых, противоречит правилам ISU, которые прописывают один год карантина (его благодаря санкциям отсидели все россияне. Во-вторых, это положение нарушено в кейсе Дэвис и Смолкина. Поэтому можно согласиться с мамой Самоделкиной Мариной Печерской — «очень интересно, что скажет федерация».

Фигуристка Софья Самоделкина
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гражданства РФ не будет?

Есть и еще один нюанс в этом трансфере, который делает его особенным. В Законе «О гражданстве» Республики Казахстан прямо говорится, что не допускается двойное гражданство. То есть при оформлении казахстанского паспорта необходимо аннулировать предыдущие. И, по сведениям РИА «Новости», новый паспорт Самоделкина получила уже в мае. А это значит, что она... больше не гражданка РФ?

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Закон по этому поводу однозначен, статья 17.7: «Ходатайство о приеме в гражданство и восстановлении в гражданстве Республики Казахстан отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом, состоит в гражданстве других государств». Правда, есть оговорка — подпункт не распространяется на лиц, подпадающих под действие международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан. Вопрос, что это может быть за договор. Вообще Казахстан относится к случаям двойного гражданства весьма нелояльно — людей, которые проживают в таком статусе, десятки тысяч. Но регулярно появляются новости об их выдворении или штрафах.

Например, российским хоккеистам недавно отказывали в получении гражданства Казахстана. А один из них, Дмитрий Шевченко, после его получения был его же лишен за то, что скрыл факт наличия российского паспорта. Правда, он был на тот момент совершеннолетним.

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Как будет на этот раз — может рассказать только фигуристка или казахстанская сторона. Да и процедура выхода из российского гражданства тоже непростая, так что в этот вариант, при всей его обоснованности, пока не верится. В ЦСКА, кстати, уже была фигуристка Софья Фарафонова, которая сменила спортивное гражданство (о паспорте неизвестно) на казахстанское — и продолжила кататься в Москве.

Но пока главное, что скажет генеральный директор российской федерации Александр Коган. Мяч на его стороне.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Софья Самоделкина
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