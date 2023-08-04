Загитову атакуют за очередные оговорки, Медведеву — за нескромность

О них не забывают даже спустя пять лет.

История вокруг Алины Загитовой и Евгении Медведевой даже по меркам мирового спорта уникальна. Уже почти четыре года они не выступают на соревнованиях, а пик противостояния пришелся на 2018 год, который был будто в прошлой жизни. Но даже сейчас любое событие с участием обеих обсуждается и вызывает прилив любви и ненависти у противоборствующих лагерей. Хочется сделать логичный вывод, что после них в фигурном катании просто не появилось схожего масштаба личностей, но это упрощение. Возможно, 2018-й пришелся на пик истории с отстранением наших и тогда в последний раз спорт стал для страны по-настоящему важным. Это ведь и год чемпионата мира. Но феномен действительно малообъяснимый — загиботы и медвеботы готовы стирать в пыль клавиатуры даже сейчас.

На этой неделе досталось обеим.

Евгения Медведева на Олимпиаде в 2018 году. Фото Global Look Press

Нескромность Медведевой

Начнем с Медведевой. Ей не повезло после этого интервью YouTube-каналу «Не Пруст»:

— Поступок, которым вы больше всего гордитесь?

— Моя предолимпийская поездка в Лозанну на закрытый саммит МОК. Я там выступала официальным спикером от нашего олимпийского комитета для того, чтобы нашу страну допустили до командных соревнований на Олимпиаде-2018. Я сделала немалый вклад для того, чтобы и наша хоккейная команда выступала — и ребята в итоге выиграли, — и мы, фигуристы, имели возможность выступать в командном виде.

У нас появилась возможность завоевать целых две медали. С этой Олимпиады я привезла два серебра, одно из которых — командное. И это командное соревнование состоялось в основном благодаря моему спичу тогда. Вот этим поступком я горжусь, — ответила Медведева.

Спич о спиче в Лозанне вызвал бурю эмоций у болельщиков, а значит, пришло время звонить экспертам. Хоккейный тренер Вячеслав Быков сказал, что Евгения «внесла свою лепту» в участие на пхенчханской Олимпиаде, Татьяна Тарасова философски изрекла «если ей так легче живется и лучше воспринимается то время, пусть так думает». На ресурсах самой Жени ее тоже поддерживают.

Однако у значительной части аудитории слова вызвали усмешку и недовольство. Общий их смысл можно выразить одним из комментариев: «Да что ты? Это не деньги и встречи дяденек в кабинетах решили, а ты?» Хотя, вспоминая ту встречу в Лозанне, выступление самой успешной на тот момент российской спортсменки, при этом молодой, но еще и травмированной произвело впечатление на чиновников МОК — об этом говорили очевидцы. Возможно, это было не решающим аргументом, но маленькой гирькой, которая помогла склонить чашу весов в пользу ОКР. И может быть, сейчас нам как раз не хватает выступления такой спортсменки — но сложно его ожидать в изменившихся обстоятельствах. Теперь уже спор не только и не столько о допинге.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Перлы Загитовой

Алина Загитова стала главной звездой предсезонного турнира Sochi Hockey Open и, находясь в эфире YouTube-канала местного клуба, снова произнесла несколько фраз, которые наверняка станут крылатыми.

— Насколько пристально вы следите за событиями хоккея вообще? Смотрите ли матчи?

— Ну конечно. Это... Безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер. Он следит, естественно, и на телевизорах у нас все время хоккей.

— Как вам опыт диджея?

— Мне понравилось. Музыка веселая, но единственное, сложно понимание...

— Сводить?

— Ну да, и сводить, и понимать, когда нужно нажимать на определенную кнопку, чтобы музыка была тише или громче. Там есть свои тонкости.

— Что больше всего привлекает в профессии диджея? Вот эта власть над танцполом, над людьми, которые двигаются в такт той музыке, которую вы ставите?

— Да нет, я просто творческий человек, я люблю всякие такие моменты — музыки, подбора музык.

Разумеется, это вызвало хохот в противоположном лагере медвеботов, но и среди многочисленных болельщиков хоккея, на которых распространились подобные фонетическо-морфемические эксперименты. «Безызбежные музыки» — так можно называть первый сольный альбом.

При всей очевидности оговорок в случае с Загитовой это уже целое явление. И может быть, так и стоит к нему относиться — как к творчеству Велимира Хлебникова, который писал целые стихотворения на своей зауми.

Что важнее — обе фигуристки остаются на удивление актуальны, даже спустя пять лет после основных событий в своей карьере. Об этом стоит задуматься — может, лучше так, с перлами и нескромно, чем никак?