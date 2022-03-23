Самоделкина из ЦСКА попыталась повторить олимпийский рекорд Трусовой. По потенциалу Софа уже сильнее Александры

Ученица Сергея Давыдова попробовала исполнить четыре разных квада и триксель на местных соревнованиях.

На турнире памяти Сергея Гринькова 15-летняя Софья Самоделкина из ЦСКА выступала в произвольной программе вне конкурса, но заявила при этом крышесносный контент — пять элементов ультра-си, из них четыре квада и один тройной аксель. Чистыми оказались три из них — триксель, а также сальхов и риттбергер, а вот лутц и тулуп не получились, как и некоторые вращения. Но вряд ли кто-то ожидал, что у Софы с первого раза получится выкатать все это — даже Александре Трусовой потребовались долгие годы, чтобы справиться со своими пятью четверными.

Фигуристка из ЦСКА покусилась на рекорды Трусовой

Свое появление на турнире памяти Гринькова Самоделкина анонсировала в социальных сетях, подробно рассказав, как же так получилось, что она откатала только произвольную. Сначала фигуристка была заявлена с целью подготовки перед чемпионатом мира среди юниоров, позже стало понятно, что туда она не попадет. Но зато Софу взяли выступать на Кубке Первого канала вместе со взрослыми спортсменками, так что дополнительное выступление перед зрителями не помешало.

Тем более что Самоделкина решила удивить всех и исполнить пять разных ультра-си в одной программе. Такое не позволяет себе даже Трусова, у которой повторяются лутцы. А учитывая более стабильное исполнения трикселя (та же Саша еще ни разу не сделала его чисто на соревнованиях), то здесь у Софы вообще появляется преимущество. Как и в компонентной части программы — ученица Сергея Давыдова совсем неплоха в этой части, хотя в этом направлении можно развиваться с точки зрения постановок.

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Самоделкина выучила ультра-си еще три года назад, когда ей было 12 — тогда Софе покорился триксель. Через пару недель она уже делала каскад с акселем и сальховом через ойлер. Останавливаться на этом спортсменка не стала — все-таки по базе, даже если ты прыгаешь три тройных акселя на две программы, ты проигрываешь фигуристкам с четверными в произвольной. Так что, несмотря на коронавирус, пришлось учить квады.

В конце 2020 года один из трикселей превратился в четверной сальхов, что ознаменовало начало личной эры квадов в карьере Самоделкиной. А всего через пару дней появилось видео, где Софа исполняет четверной риттбергер — прыжок, который мечтает исполнить Александра Трусова и который сделала дважды ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян на чемпионате России-2022.

А на юниорской серии «Гран-при», все-таки прошедшей в текущем сезоне, Самоделкина исполнила лутц — с недокрутом в четверть. То же самое произошло на национальном первенстве, где Софа зашла на три квада (лутц и два сальхова), но чистым был посчитан только один четверной.

Кстати, еще в серии «Гран-при» Софа пыталась исполнить четверной тулуп. Он, правда, получился неудачно — падение и недокрут, но заметку, что теоретически прыжок есть, нужно сделать. Потому что буквально через несколько дней он покорился фигуристке на турнире в Казахстане Denis Ten Memorial.

А в ноябре в соцсетях появилось видео и четверного флипа Самоделкиной, которая теперь собрала все квады. Как и ее кумир, Александра Трусова. Не все еще было исполнено на соревнованиях, но ведь это возможно.

Преимущества Самоделкиной над другими фигуристками

Софа хороша прямо здесь и сейчас — у нее есть и сложные прыжки, и неплохие вращения и компонентность. Нужно развиваться в отточенности программ, сложности постановок и не жалеть времени и других ресурсов на хороших хореографов. Самоделкина говорила в интервью «Матч ТВ», что очень бы хотела, чтобы Олимпиаду перенесли на год — фигуристка в следующем сезоне должна выйти во взрослые. Ее мечта не осуществилась, но с такими данными каких-то переносов может и не потребоваться — главное, чтобы была возможность выступать на международных стартах.

Сама фигуристка располагает к себе — не боится давать интервью журналистам, ведет прямые эфиры в социальных сетях, общается с поклонниками и рассказывает интересные истории из жизни. Всю рабочую неделю Софа проводит в квартире в Москве недалеко от катка, где живет с мамой — готовит себе сама, делает уроки и приезжает сюда отдохнуть. Самоделкина рассказывала «Sport24», что в выходные уезжает на дачу и проводит время с семьей и собаками — сейчас у спортсменки их три. В этом она тоже немного походит на своего кумира Трусову, у которой собак, правда, пять. А теперь появилась еще и кошка.

Такие личности всегда притягивают внимание — Софа выделяется общительностью, сложными квадами, тренировками не в самой большой и известной группе в фигурном катании и отношением к жизни и спорту. Самоделкина в будущем может затмить даже Русскую Ракету — ультра-си у нее уже столько же плюс есть неплохая компонентная база. В воскресенье фигуристка сделала к этому первый шаг, зайди на пять сложнейших элементов в произвольной. И хотя пока получилось далеко не все, хочется верить, что все еще будет. Может, уже в эти выходные на Кубке Первого канала в Саранске — должны же быть какие-то открытия и на этом турнире.