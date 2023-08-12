Русский фигурист решил кататься под Rammstein. Его хейтили и хвалили — а вот что он говорит сам

Интервью с разносторонним и смелым Петром Гуменником.

Для 21-летнего Гуменника сезон-2023/24 будет принципиальным — год назад в борьбе за главный титул, чемпиона России, он уступил 0 (ноль) сотых Евгению Семененко. Баллы были абсолютно одинаковы — 295,07, и соперник выиграл только за счет более высокой оценки в произвольной программе. Хотя Петр надеется и на возвращение международных соревнований.

Спорный выбор

Гуменник вообще максимально небанальный спортсмен. Сдал ЕГЭ по химии на 97 баллов, а русский — на 98, поступил в Институт точной механики и оптики и хочет идти в биоинформатику, отец — священник, мама — детский невролог. Поэтому неудивительно, что для выступлений петербуржец также выбирает необычные мотивы. В короткой программе он будет выступать под песню немецкой индастриал-группы Rammstein Sonne («Солнце»), и образ тоже будет завязан с солнцем. А в произвольной взят образ из Дориана Грея — известного персонажа Оскара Уайльда, и далеко не положительного.

Конечно, у подобных опций нашлись критики — а как без них? Мол, немецкая группа для внутрироссийского сезона не подходит, а солист Тиль Линдеманн недавно получил иск за сексуальное насилие до, после и даже во время своих концертов. Одна из блогеров грозилась написать в РПЦ — Православная церковь не очень приветствует творчество Rammstein и даже призывала его запретить. В общем, если фигуристы пытаются творить и выходить за рамки привычного, то обязательно найдутся те, кто оскорбится. Хотя именно мужское одиночное катание сейчас по выбору образов и тем программ является самым авангардным и интересным в России.

Корреспондент «СЭ» расспросил у Гуменника о выборе музыки и подготовке к сезону. Свою программу победитель финала «Гран-при России» представил на мастер-классе на курорте «Игора» под Петербургом.

Отделяю творчество от личности

— Петр, почему Rammstein?

— Мы поставили сначала показательный номер, потом увидели, что всем понравилось, и решили, что надо как-то использовать в короткой программе. Однако песня должна быть другая, но при этом такая, разнообразная. И с жесткой частью, контрастная, мелодичная, и популярная, чтобы она многим понравилась.

— А судьи поймут, по-твоему?

— По-моему, да.

— Ты же наверняка слышал, что вокруг Тиля Линдеманна сейчас много скандалов, в суд на него подают. Как ты носишься к его личности?

— Сам про это не знал, но меня поставили в известность, сообщили. Я его личностью особо не интересуюсь, так что отношения у меня нет. Я вообще разделяю личности, авторов и их творчество.

— Кто-то скажет, наверное, что Rammstein больше подходит для международной арены.

— На этот счет даже не думал. Но когда ставили, подумал — а может, еще удастся на международных стартах с ней выступить, может, будут они?

— В произвольной у тебя Дориан Грей. Тоже образ провокационный, греховный даже. Да и клип Sonne тоже спорный.

— Насчет Sonne — там образ довольно абстрактный, каждый может свое увидеть. А Дориана Грея взяли, потому что хотелось что-то необычное, такую музыку, которую еще никто не брал, чтобы развиваться.

— Кого из исполнителей ты бы ни за что не взял?

— Да много таких — наверное, большинство. Сложнее найти того, под кого бы я стал катать. И когда наступает время ставить программу, всегда долго выбираем.

— Сложнее, чем прыжки выучить?

— Ну все же нет, не могу так сказать, потому что в случае музыки мне помогают все — хореографы, тренеры, все этим вопросом заняты.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Уговорил Москвину на сотрудничество с Арутюняном? Возможно

— Ты в хорошей форме, судя по выступлению на «Игоре». Как подготовка к сезону?

— Чувствую себя хорошо, иду по графику, как и планировал, чтобы где-то к сентябрю уже войти в хорошую форму, ну а дальше, к октябрю, ноябрю и декабрю, выйти на отличную. Пока еще не набрал.

— Как показал Кубок Первого канала, ты отличный математик и прогнозист. А есть понимание, кто станет чемпионом России?

— Нет. (Улыбается.)

— Думал, ты скажешь «я».

— Не, на такую тему прогнозов не даю, не хочу даже говорить.

— Ты сотрудничал с разными известными тренерами — и Мишин, и Арутюнян, и программу ставил в группе Тутберидзе. Это сознательный выбор?

— Да, каждый тренер, с которым я сотрудничал, выбирался сознательно, конечно. С Рафаэлем Владимировичем я очень даже сознательно занимался. Долго добивался этого даже.

— Было сложно добиться, чтобы разрешили здесь?

— Чтобы пошла работа. Я летом к нему ездил как-то раз, когда переходил из одной группы в другую. После этого тоже хотел летом, но не получалось по разным причинам. Поэтому пришла идея позаниматься дистанционно.

— Из его слов кажется, что ты уговорил Тамару Николаевну.

— Возможно, отчасти.

— Можно вообще сравнить работу с Арутюняном и со штабом Тутберидзе?

— Сложно сравнивать, потому что с Даниилом Марковичем мы не ставили технику, это была работа по программе. Но она оправдала ожидания.