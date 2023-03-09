И все-таки не Валиева. Больше всех в России зарабатывает фигурист, которого еще не знает обыватель
В минувшие выходных в Санкт-Петербурге прошел финал «Гран-при России» по фигурному катанию, призванный собрать всех лучших и подвести черту под большим соревновательным сезоном. Да, 18 марта пройдет чемпионат шоу-программ, в апреле будет турнир на призы Петербургской федерации фигурного катания — и там стоит ждать сильные имена, а в Москве юношеские турниры расписаны до июня. Но топы больше в одном месте на стартах по правилам ISU не соберутся — как будет проходить чемпионат шоу-программ, пока держится в секрете.
Валиева — не лидер
Поэтому финал «Гран-при» заодно и стал определяющим в розыгрыше солидной части призовых из 100-миллионного фонда на сезон. На кону во взрослом финале «Гран-при» стояли 9 млн рублей, у юниоров — 2,4 млн, а также по итогам финала Гран-при был опубликован рейтинг российских фигуристов от ФФКР, первая тройка в каждом из видов получала 5, 2,5 и 1 миллион соответственно. Итого 34.
То есть более половины всех денег было разыграно именно в выходные в Питере. И кто же оказался самым богатым фигуристом по итогам сезона? Кажется, итог вас удивит. Да, Валиева выиграла рейтинг по итогам сезона у женщин, никогда не опускалась ниже второго места — и все равно на данный момент уступает первенство с разницей в жалкие (простите, но в таких масштабах применимо это слово) 100 тысяч рублей.
Правила подсчета
Но для начала — как всегда, несколько вводных. Наш рейтинг можно принимать на веру с изрядной долей условности. Мы считаем заработанные деньги в соответствии с результатом и не знаем, сколько конкретно денег доходит до каждого фигуриста (поговаривают, что в районе 50-60%). Тем более мы не знаем, как распределяли между собой призовые участники команд на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала. Но по умолчанию мы делили общий куш на количество участников команды. В случае с Кубком Первого канала мы не начисляли призовые танцорам и капитанам, так как формально они не участвовали в турнире. Наверняка какую-то часть призовых они получили, но уравнивать роль капитанов и выступавших фигуристов было бы странно. Надо отдать должное скромности Камилы Валиевой, которая сама сказала после турнира: «Меня-то за что поздравлять? Я что именно делала? Я по названию капитан, но всю работу делали наши спортсмены».
Наконец, в случае пар и танцевальных дуэтов, к сожалению или к счастью, все суммы надо делить надвое. То есть Бойкова и Козловский в сумме заработали за сезон 9 миллионов рублей, что делает пару третьей в общем рейтинге, но мы считаем отдельных людей, бюджет у Саши с Димой, подозреваем, не семейный, поэтому они в нашем рейтинге ниже с показателем по 4,5 миллиона рублей каждый (по умолчанию считаем, что в парах царит равноправие и призовые они делят поровну).
Кто выигрывает гонку?
Имя лидера рейтинга вас удивит, особенно если вы не следите пристально за фигурным катанием. Первое место по количеству призовых занял человек, который в прошлом сезоне не попал на Олимпиаду, на единственном для себя этапе «Гран-при» (тогда еще международного) занял восьмое место, а в этом сезоне проиграл чемпионат России с разницей в 0,00 балла. Это Петр Гуменник, однозначное открытие этого внутрироссийского сезона.
Так выглядит общая таблица перед заключительным стартом. То есть Валиева еще может вернуть себе первенство.
В первой двадцатке — по пять представителей школы «Хрустальный» и клуба Тамары Москвиной, трое учеников Алексея Мишина. Остальные представлены одной парой или одиночником.
Отрывы впереди получились за счет рейтинга — его победители сразу получали транш в 5 миллионов рублей. Правда, в нескольких случаях фигуристы поделили места. Например, Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов разделили первое место среди пар. В таких случаях мы делили положенные им 5 миллионов рублей надвое — сильно сомневаемся, что федерация из кармана вынет лишние 2,5 миллиона, даже если они у нее есть.
Трусова и Коляда — в конце пятого десятка
Из известных фигуристов вне топ-20 отметим: Марка Кондратюка (31-е место, 1 200 000 рублей), Александру Трусову и Михаила Коляду. Оба находятся в конце пятого десятка с результатами 500 и 450 тысяч рублей соответственно. Перед ними, например, такие юные леди и джентльмены, как Алиса Двоеглазова или Лев Лазарев или пока не звездная пара Юлия Артемьева/Алексей Брюханов. Трусова делит свое 46-48-е место с Аннабель Морозов и Девидом Нарижным, которые уже давно не катаются вместе — этот участок таблицы словно из прошлой эпохи.
Бросается в глаза и то, что самой успешной юниоркой все же стала Вероника Жилина, занявшая лишь 24-е общее место (1 675 000 рублей). Алину Горбачеву она обогнала благодаря тому, что ученица бойкой на язык Софьи Федченко участвовала в финале «Гран-при» по взрослым.
Понятно, что для многих топовых фигуристов призовые — не основная статья дохода, а приятный бонус. Трусова ставит на рекламу, Коляда поехал по шоу. Но для большинства речь идет о солидных суммах.
Главный вопрос теперь не в том, кто сохранит лидерство в рейтинге, а сохранится ли в принципе фонд на следующий сезон? Если окажется, что российским фигуристам придется по второму кругу ездить на «Гран-при России» вместо «Гран-при ISU». И наверное, на него пока нет ответа ни у кого.