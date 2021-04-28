Губерниев предложил Загитовой перейти в парное катание. Почему бы и нет?

Может ли у фигуристок быть большое будущее в парном катании после звездной карьеры одиночницы.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова с 2019 года не выступает на соревнованиях, но продолжает тренировки в «Хрустальном». В это же время тренер фигуристки Этери Тутберидзе начала работать с парами — в ее группу перешли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Ситуация не прошла мимо Дмитрия Губерниева, который предложил Алине вернуться на лед в качестве парницы. Так ли радикальна эта мысль? «СЭ» изучил вопрос, поговорив со спортсменками, которые прошли путь из одиночного в парное фигурное катание. Причем не в детском и юниорском возрасте (как делают все парники и танцоры), а уже в качестве состоявшихся фигуристов.

Обычно право выбора дают мальчикам

Чемпионка России среди юниоров и бронзовый призер чемпионата России Катарина Гербольдт перешла в парное фигурное катание в 21 год. «Я задумалась о переходе, когда на льду появились девочки, которые были младше и у которых был сложный контент, — рассказала «СЭ» Катарина. — Я понимала, что мне придется трудно, а уходить я вообще не хотела. Но надо сказать, что в итоге в парах понравилось мне гораздо больше. Мне это было легко. Даже не то что легко, просто нравилось. И я до сих пор считаю, что поступила правильно. И очень люблю парное катание».

В 2010 году Катарина начала тренировки с Татьяной Москвиной. По словам спортсменки, самым сложным в переходе оказалась смена тренеров: «Это очень трудно психологически — прощаться и уходить. Больше всего я переживала об этом и о том, что могу травмироваться. Надо сказать, что у меня все было хорошо, никаких скандалов и претензий, за что я очень благодарна своим тренерам. Они меня сильно поддерживали».

В дуэте с Александром Энбертом Катарина каталась четыре года. На одной из тренировок Гербольдт получила серьезную травму, из-за которой пропустила весь сезон-2012/13. Пока фигуристка пыталась встать на ноги, Энберт не искал ей замену. Он помог Катарине восстановиться и вернуться на лед, но тем не менее пара распалась. Из-за здоровья девушка не могла кататься, как раньше, и ее партнер встал в пару с Василисой Даванковой — другой талантливой бывшей одиночницей. После долгих поисков пары Катарина начала тренировки со знаменитым французским одиночником Брианом Жубером.

«Когда я пришла в парное фигурное катание, мне разрешили выбрать партнера самой, — вспоминает Катарина. — Хотя обычно это право дают мальчикам, их меньше. С трудностями я столкнулась позднее, когда мы завершили выступления с Энбертом и мне пришлось искать новую пару. Я довольно высокая — 163 см. На тот момент я была одной из самых высоких фигуристок в мире. А в парном фигурном катании в основном низкие девочки, им проще подобрать партнера. В паре вообще очень важно соотношение роста. Мне все говорили, что с такими параметрами я не смогу перейти в парное. А сейчас девочкам, которые переходят из одиночного, еще сложнее. Им трудно найти партнера не только из-за роста, но и потому, что они катаются стабильнее мужчин, у них очень сложный контент».

С Жубером Гербольдт каталась только в шоу Евгения Плющенко «Снежный король». Но их совместные выступления прекратились в ноябре 2014 года, когда Бриан заявил, что завершил карьеру. У француза не хватило времени и мотивации добраться в парном катании до соревнований. Кроме того, ему нужно было менять спортивное гражданство, что тоже не так просто. В течение года Катарина искала себе подходящего партнера, после чего решила завершить карьеру и по напутствию Светланы Соколовской занялась тренерской работой в спортшколе ЦСКА.

«Я думаю, многие девочки боятся перейти из одиночного в парное фигурное катание из-за опасения чего-то незнакомого, — считает Гербольдт. — Что касается меня, как, думаю, и других фигуристок, мне было страшно, что я не смогу добиться тех результатов, которые у меня были в одиночном. Сложно это все оставлять. Боишься, что не получится. А хочется двигаться вперед и становиться только лучше». За пять лет в парном фигурном катании Катарина дважды вставала на пьедестал на Международном кубке Ниццы. В сезоне-2010/11 вместе с Энбертом она взяла золото, в сезоне-2011/12 — серебро. Пара становилась четвертой на чемпионате России, чемпионате Европы и на этапе «Гран-при».

Понимала, что в одиночном дороги дальше нет

Софья Бирюкова перешла в парный разряд на двадцатом году своей жизни. За плечами девушки остались победы на международном турнире Finlandia Trophy и на зимней универсиаде 2013 года. С юниорского «Гран-при», который в 2009 году проходил в Турции, фигуристка привезла серебро. Ее лучшим результатом на домашних соревнованиях было третье место в финале Кубка России-2009. Тогда Софью опередили Катарина Гербольдт и Елизавета Туктамышева.

«Я слишком поздно пришла в парное фигурное катание, — рассказала «СЭ» Бирюкова. — Но могу сказать, что на меня это не сильно повлияло. У меня так горели глаза, мне настолько было это интересно, что я достаточно быстро и довольно неплохо освоила парные элементы. Хотя я все-таки считаю, что всему свое время и нужно переходить вовремя. Девчонкам лучше начинать лет в двенадцать. Конечно, и проще, когда ты маленький. Нет страха. Да и скататься паре — это тоже небыстрый процесс».

В 2014 году Бирюкова оказалась в парном фигурном катании. В течение всего сезона-2012/13 фигуристка обдумывала переход. Окончательное решение оставить одиночное фигурное катание девушка приняла после победы на универсиаде. «Молодое поколение девочек, которые еще не дошли до пубертата, которые еще легкие, юркие, бесстрашные, наступали на пятки, где-то обгоняли, — вспоминает Софья. — Я понимала, что мне становится сложно с ними конкурировать. И, как человек амбициозный, я не хотела мириться с тем, что буду на вторых позициях ездить на соревнования. Тем более в парное фигурное катание меня звали, наверное, на протяжении всей моей карьеры. Я идеально подходила по параметрам. В итоге я решила: получится — здорово, не получится — грустно, но увы. Я понимала, что в одиночном в общем-то дороги дальше нет».

Софья начала тренировки в группе Нины Мозер и встала в пару с Александром Степановым. Очень скоро оказалось, что работать в команде у фигуристов не получается. Как у Бирюковой, так и у Степанова не было опыта в парном фигурном катании. Два начинающих спортсмена, они пробовали освоить элементы и с трудом справлялись с этой задачей. Сотрудничество продлилось недолго. В конце концов Софья решила уйти из фигурного катания. Девушка не тренировалась полгода и выступала в ледовых шоу.

Но карьера фигуристки на этом не закончилась. Бирюковой поступило предложение от Дмитрия Савина, который впоследствии стал ее тренером. Савин озвучил условия. Он предложил Софье встать в пару с Андреем Филоновым, но с одной оговоркой: сначала девушка только попробует вернуться, вспомнит все элементы. Полгода без тренировок не прошло бесследно: Софье пришлось с нуля учиться с Андреем. В итоге все сложилось удачно. Пара дошла до соревнований. Вместе с партнером фигуристка стала седьмой на чемпионате России 2016 года. Через два месяца после соревнований Софья и Андрей взяли бронзу на финале Кубка России. К удивлению фигуристки, в тренировочном процессе оказалось, что самое сложно для нее — это тодес.

«Тодес для меня был каким-то элементом ультра-си, который я очень долго не могла освоить. Мы уже освоили тройную подкрутку, тройной выброс, а с тодесом были очень большие проблемы. В итоге он покорился, но с большим трудом», — вспоминает Софья. Расстаться с фигурным катанием Бирюковой все же пришлось. Под конец сезона-2015/16 фигуристка получила серьезную травму — перелом шеи. Виной тому было неудачное падение на тренировке: пара разучивала новую поддержку. Восстановиться девушке было непросто, но она смогла и даже вышла на лед. Несмотря на это, через некоторое время Софья решила уйти из спорта.

«Мы поняли, что продолжать бессмысленно, поскольку хотелось результата. К тому же со стороны тренерского состава не было должной поддержки. А в нашем виде спорта это достаточно важный момент. Я была немолода для фигурного катания, серьезная травма. Мне хотелось понимать, что если я работаю, то работаю на достижение каких-то высоких результатов, а не просто езжу на соревнования, пусть и международные. В итоге мы приняли решение завершить свою карьеру. Я и мой партнер Андрей Филонов. Теперь мы работаем тренерами. В новом амплуа покоряем новые вершины».

После одиночного — 18 лет в паре

Среди остальных кейсов по переходу из одиночниц в пару можно отметить историю уроженки Японии Юко Кавагути. Победитель этапа «Гран-при» среди юниоров в Мексике, бронзовый призер чемпионата Японии среди юниоров отказалась от гражданства своей страны, чтобы выступать в паре за Россию. Свою карьеру одиночницы Юко завершила в 1999 году, когда ей было 18 лет. Из Японии девушка переехала в США, чтобы тренироваться в группе Игоря Москвина. Первым партнером Юко стал Александр Маркунцов. Пара стала двукратным чемпионом Японии и серебряным призером чемпионата мира среди юниоров, но Александру отказали в японском гражданстве, и дуэт вынужденно распался.

После Олимпиады-2002 Юко отправилась в Россию, где начала тренировки с Джошуа Мартином. И снова внезапная новость разрушила планы Юко — по дороге на тренировку Джошуа попал под машину. Врачи предписали фигуристу не выходить на лед как минимум полгода. Следующим партнером Юко стал Дэвин Патрик, которого в Россию пригласила Татьяна Москвина — тренер девушки. С Патриком Юко каталась два сезона. Пара не добилась больших успехов и решила разойтись из-за неявных перспектив и потому, что Дэвин не смог приспособиться к жизни в России, а Юко и не думала менять тренера.

Юко снова искала партнера. Но в этот раз ей повезло: весной 2006 года Николай Великов предложил фигуристке встать в пару с Александром Смирновым. Этот дуэт просуществовал 11 лет: до того момента, пока 22 сентября 2017 года спортсмены не заявили о завершении карьеры. Представляя Россию, Юко и Смирнов стали двукратными чемпионами Европы и мира. Они брали золото, серебро и бронзу и на других международных соревнованиях по фигурному катанию. В их числе Кубок Ниццы, на котором пара одерживала победу три сезона подряд.

Разумеется, каждый из этих случаев индивидуален, и до уровня олимпийской чемпионки никто из экс-одиночниц в паре не дорос. Но все-таки очевидно, что у любой фигуристки, в том числе и у Алины Загитовой, есть шанс добиться высот в паре после успешной одиночной карьеры. Вопрос только в желании и в уровне амбиций.

Ксения Латушинская