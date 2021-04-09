Интервью постановщика и чемпиона мира в танцах Максима Ставиского.

Выступление Алины Загитовой в шоу вроде бы уже не должно никого удивлять — в таком режиме она выступает 16 месяцев. Но каким-то неимоверным образом каждое появление олимпийской чемпионки на публике возбуждает эмоции зрителей, во всех рейтингах популярности и упоминаемости она выше действующих фигуристок. Шоу 6 апреля в «Мегаспорте» не стало исключением — новая программа «Внутренний свет» и исчезновение «Клеопатры» из трансляции Первого канала (то ли по просьбе самой Алины, то ли от греха подальше из-за ошибок) вызвали жаркие споры.

«СЭ» решил спросить о новой программе у профессионала, который делает десятки показательных номеров за сезон, — двукратного чемпиона мира в танцах Максима Ставиского. Тем более что на протяжении нескольких месяцев он был коллегой Алины по «Ледниковому периоду».

Загитова не в оптимальных кондициях, но может их вернуть

— Максим, прежде всего — как вам показательный номер Inner Light Загитовой? Какие-то сильные, слабые места можно подметить?

— Во-первых, мы должны относиться к нему именно как к показательному номеру, не применять к нему мерки соревновательной программы. С такой точки зрения это был хороший показательный, она хорошо его откатала, артистично, есть идея, все было, прыжки чистые. Мне понравилось.

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— У Загитовой журналисты спрашивали, может ли он стать короткой или произвольной программой. Вы такой потенциал видите?

— В теории из него, конечно, можно сделать произвольную. Но, по сути, его надо переделывать полностью. То есть они могут взять начало и концовку, оставить музыку, но внутри все придется переделывать, прыжки вставлять и так далее. К тому же у Алины большой акцент на этом свете в груди, который она как бы достает из себя, при обычном свете его не будет видно, этот момент тоже придется додумывать.

— А если говорить о форме Алины — она вообще располагает к тому, чтобы программа стала соревновательной? Показалось, что катание было тяжеловатым, часто на двух ногах.

— Так это показательный номер, здесь это не возбраняется! В такой программе важно показать артистизм, а какие-то особенные элементы — на втором плане. Для такого номера она вполне достаточно напрыгала, навращалась, извините за такой термин. Но конечно, чтобы сделать программу соревновательной, нужно привести себя в форму, прыгать не два прыжка, а все, которых требуют правила. Сейчас она не в оптимальных кондициях, очевидно, но таких требований шоу и не предъявляет. На соревнованиях раньше у нее все было хорошо. Так что, если захочет, мастерства вернуть все у нее хватит. Вопрос в желании.

У Щербаковой программа на чемпионате мира была, у Трусовой — нет

— Даниил Глейхенгауз, возможно, самый загруженный хореограф в спортивном фигурном катании, иногда даже слышишь, мол, он делает программы как на конвейере, опять эти махи ногой... Вы видите, что качество страдает, или это досужие разговоры?

— Но даже в этих махах ногой они всегда ищут новое, например, поворачивают ногой в воздухе так, что я даже не представляю, как это возможно. Нет, я не согласен, что у него какие-то шаблоны. Наверное, когда приглашали Илью Авербуха, то у него получалось более глубоко. Но Даня — профессиональный и хороший постановщик. Да, он ставит много программ, до 50 за сезон, но они постоянно придумывают какие-то новые заходы, фишки. Кому не нравится — ну не смотрите. В конце концов, на последнем чемпионате мира у Щербаковой программа была, а у Трусовой — нет. Возможно, такое ощущение возникло из-за пяти четверных. Но по мне, это был тот же самый разбег — прыжок.

— То есть Трусова за сезон во второй оценке не прибавила?

— Согласитесь, Чену его пять четверных не помешали показать программу. Я сейчас говорю это без упрека Жене (Плющенко. — Прим. «СЭ»), его стоит похвалить, что Саша выбралась с 12-го места и все же взяла бронзу. То, что она практически прыгнула три из пяти четверных, — это достижение. Просто они сделали логичный вывод, что этот тактический ход, максимальное усложнение, будет самым эффективным. Сделали ставку на свои преимущества, и это нормально.

— Какие программы вам больше всего понравились на чемпионате мира?

— Произвольная Чена и короткая Кихиры. У нее и катание прекрасное было, и музыка. У Туктамышевой хорошие программы. У мужчин среди лидеров почти все были очень заметные.

— Возвращаясь к Даниилу — другими словами, группе Тутберидзе не стоит обращаться к услугам хореографов вне штата? Чтобы облегчить нагрузку Глейхенгаузу.

— Захотят — обратятся, здесь все зависит от их желания. Такое уже бывало, и с тем же Ильей Авербухом они сотрудничали. Но я не вижу поводов для Даниила идти отдыхать. Рано ему еще. Да и он такой... преданный рыцарь. Вряд ли сам уйдет.

— Слышал от ваших коллег, что сейчас правила фигурного катания сильно стандартизируют программы. Есть такая проблема?

— В тех же танцах, конечно, правила нас сдерживают. Но это совершенно не мешает сделать сильную программу в таких условиях. У тех же одиночников посмотрите на Чена, Коляду, других — разве их программы пострадали? Если много работаешь и вкладываешься — хорошая постановка получится и при нынешних правилах.