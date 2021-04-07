Загитова на шоу Тутберидзе: Алину вырезали из трансляции, мнения болельщиков о новой программе разделились

Как оценивать вчерашнее шоу и выступление примы.

После триумфального чемпионата мира российское фигурное катание постепенно уходит в летний закат. Конечно, на разбирательствах Рената Лайшева и Яны Рудковской можно протянуть, но недолго, а из соревнований остался только командный чемпионат мира. Хотя, строго говоря, российский сезон заканчивается только в июне — и из юношеских соревнований давно можно было бы сделать какую-нибудь серию с общим зачетом, командным кубком для академий, чтобы продлить внимание еще на пару месяцев.

В любом случае мы будем продлевать его по мере возможностей собственными усилиями. Например, в данный момент в Челябинске идут очень даже престижные всероссийские соревнования имени Ромаровского, и с тамошними результатами спортсмены могли попадать в десятку в том же Стокгольме (почему бы не помечтать?).

А в отсутствие альтернатив главным событием апреля пока становится турне команды Этери Тутберидзе по городам и весям России и Узбекистана. ООО «Тим Тутберидзе» явно взяло курс на монетизацию своих успехов — вслед за основанием компании с «Этери Гогиевной» во главе (так имя гендиректора значится в системе СПАРК) появились влоги, официальная атрибутика и прочая пиар-продукция. Видео — и очень качественное — о пребывании в Казани собрало почти 35 тысяч просмотров.

Правда, его оформление напоминает предыдущие работы Первого канала, так что есть основания сомневаться, что штаб Тутберидзе созвал собственную операторскую группу. И тем не менее — такой команду этого тренера мы еще не видели.

И успех сложно отрицать. Все билеты в Казани (70% от вместимости «Татнефть-Арены», или 6000 зрителей) и Москве (50%, те же 6000 зрителей) проданы. Это самое обсуждаемое событие недели в мировом фигурном катании. И это при очень солидных ценах — в два раза выше, чем на соревнованиях. Но спрос есть, инфоповодов достаточно — программа Загитовой, в которой она засветила грудь (уж извините, в прямом смысле — горящим шаром, символизирующим частичку души), каскад Медведевой, слова Косторной.

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Тутберидзе — уже конкурент другим шоу?

В то же время не все в индустрии, скажем так, считают выступления команды Тутберидзе в прямом смысле шоу. «Чемпионы на льду» действительно не новогодняя сказка и не Art On Ice, здесь упор — на соревновательные программы фигуристов и на сложность прыжков. Однако Наталья Бестемьянова, которая принимает активное участие в работе Театра ледовых миниатюр на льду своего мужа Игоря Бобрина, не согласна с такой постановкой вопроса:

— Был полный зал, люди купили билеты, все довольны. Конечно, это шоу, как это можно не называть шоу, если полный зал сидит? «Шоу» — от слова «показывать», здесь его показывали, было произведено действие. Они же не заявляли себя театром на льду — значит, все нормально.

Команда Тутберидзе еще не собирает новогодние сказки, да и сделать это после чемпионата России затруднительно, но в Петербурге, например, уже конкурирует за аудиторию с Ильей Авербухом. Там состоится два шоу подряд: 14 апреля — «Чемпионы на льду», а 16-го — «Ледниковый период». И все — в одном «Юбилейном». На первое шоу билеты уже закончились.

Хороша ли новая программа Загитовой?

Главная интрига мероприятия 6 апреля в Москве — новая программа Загитовой. Не все ее смогли увидеть из-за того, что Первый канал транслировал событие в записи. Мнения болельщиков разделились — довелось слышать на арене, как люди недоумевали по поводу платья, хотя идея со светом всем понравилась. Голосование в Telegram-канале с охватом в несколько сотен человек https://t.me/makelutznotwar/1030 дало результат почти 50 на 50 между теми, кому понравилось, и теми, кому программа показалась недоработанной. Прыжковая составляющая в данном случае даже на втором плане, хотя оба прыжка — и лутц, и флип — удались чисто.

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Может ли она стать соревновательной — об этом сразу принялись спрашивать звезду в микст-зоне журналисты. Алина ответила на этот вопрос уклончиво: «Посмотрим. Пока это все-таки показательный номер». Любопытно, что со словом «посмотрим» по поводу соревнований Загитова и Медведева совпали на сто процентов.

Хронометраж программы — 3 минуты 40 секунд, если говорить о соревновательной программе, то он ближе к произвольной. Но акцентов для семи прыжковых элементов в ней как-то не видится.

Впрочем, стоит ли обсуждать акценты в ситуации, когда вероятность возвращения невелика? Ведь та же Наталья Бестемьянова говорила о том, что нет смысла обсуждать форму фигуристки, поскольку она не выступает. По форме действительно нет ощущения, что Inner Light претендует на соревнования. По крайней мере, один из действующих фигуристов обратил внимание корреспондента «СЭ» на количество подсечек и беговых шагов во время катания Алины. Да и если поставить на секундомер время, которое Алина провела на одном коньке (отрезки от секунды и более), то получится около 31—33 секунд на всю программу. У действующих фигуристок, Алены Косторной и Анны Щербаковой, этот показатель был на 5—6 секунд больше. Что вполне объяснимо.

Поэтому, наверное, не стоит требовать от Загитовой невозможного. Она и так щедро отплатила фанатам, фактически посвятив программу им. Продолжает собирать их на трибунах, параллельно обеспечивая кассу организаторам.

— Это очень глубокая тема. Я чувствую любовь своих зрителей, болельщиков и безумно им благодарна. У меня загорается душа, и ее частичкой я со всеми делюсь, — так описала сюжет олимпийская чемпионка.

Правда, как стало известно во время написания данной заметки, в трансляции шоу на Первом канале Загитову показали не всю. Программу в образе Клеопатры из первого отделения вырезали — по крайней мере, так рассказали телезрители с востока России, которые первыми увидели эфир. Даже если это произошло из-за ошибки на лутце и тесноты сетки — все равно выбор жертвы неоднозначный. То, что она — та, ради которой будут смотреть трансляцию, не обсуждается. А святости разве нужны цензоры? Ведь смысл возвращаться, если тебя даже по телевизору не показывают?