Ученик Тутберидзе вернулся спустя полгода — и выиграл в Москве благодаря одной детали. Вот что он сказал

Даниил Самсонов хочет сделать красивую историю камбэка.

Пока команды Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Ильи Авербуха ездят по городам и весям с шоу, соревновательная часть сезона не закончилась. В Москве на катке «Молодежка» прошел турнир на призы президента московской федерации с солидным представительством. У девушек его выиграла Алиса Двоеглазова (упала с четверного лутца, но сделала тулуп), а у мужчин другой фигурист «Хрустального» — Даниил Самсонов. Когда-то главная звезда мужской части этого катка выбывал несколько раз из-за травм и «шляттера», но на этот раз готов восстанавливать четверные и врываться в топ. После турнира «СЭ» поговорил с фигуристом — тот рассказал, благодаря чему выиграл 74 сотые балла у Андрея Мухортова, о цели на будущее и сдержанном обещании.

Понял, что я не тупой

— Даниил, с победой, ты снова вернулся в фигурное катание. Чтобы править?

— В первую очередь — чтобы кататься (смеется). Хотя сейчас в первую очередь цель спокойно сдать ЕГЭ, а в межсезонье восстановить четверные, так что, скорее всего, я уже второй год без отпуска.

— В мае тебя на турнирах ждать? Экзотика, но вдруг.

— Нет, в этом сезоне не стоит меня ждать, так как в мае я не нашел ни одного соревнования, где есть категория мастеров спорта.

— Как тебе твое выступление на призах президента ФФКМ?

— Прокаты очень неплохие, конечно, я ожидал от себя произвольную лучше, но когда увидел ее в расписании в 9 утра, то понимал, что многое не получится (смеется). У меня в 11.30 только первая тренировка начинается, а здесь уже в 9.30 катать, без тренировки и за шесть минут разминки надо успеть все. Короткая программа хорошая, аксель мог и получше сделать, но не хватает соревновательной практики. Потому что на разминке я уверенно его делал, вышел на старт — ноги превратились в вату. Рад, что смог сделать второй аксель и сделать отлично в произвольной. Мог и первый сделать, но то же самое, опять были какие-то сомнения, когда встал в начальную позу. Но думаю, с каждым стартом будет все увереннее и лучше!

— С Андреем Мухортовым вас разделило меньше балла, судьи, наверное, могли и тому, и другому победу отдать.

— С Андреем было действительно все на тоненького, но я ехал не за местами. Я ехал обкатать тройной аксель в программах и сдержать обещание. Все-таки я говорил в октябре, что в этом сезоне на следующих соревнованиях должен показать этот прыжок. Я это сделал.

Ну и второе — все-таки понял, что я еще не слишком тупой. После первого тройного акселя у меня стоял тройной сальхов, но поскольку я сделал «бабочку», то есть одинарный аксель, то поменял сальхов на флип уже по ходу захода на прыжок. Зная, что повтор теперь потерялся и я могу сделать еще один флип. Вот эти сотые как раз решили все. Если бы сделал сальхов, был вторым, а так выиграл!

— Главный трофей в карьере.

— Ну по призам да, точно самый главный трофей. Такой огромный кубок у меня впервые. Я подумал, что выиграл футбольную Лигу чемпионов. Собирался уже поднять кубок, как делают команды в футболе, когда выигрывают титул. Это еще хорошо, что для попадания на этот старт не надо было в МФЦ ходить, как футболистам (смеется). Но вообще я ведь правда давно не выступал на соревнованиях такого статуса — всероссийских. Хотя сейчас для меня главное — выступать и радовать своих болельщиков!

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Я должен сделать красивую историю, чтобы вспоминали

— Есть вообще хоть какая-то гарантия, что ты не исчезнешь снова?

— По возвращению и гарантиям не буду ничего говорить, честно. Не хочу уже загадывать. Никто не знает ничего.

— Хорошо, тогда так — за время этих травм, восстановления и тому подобного мысль не посещала: «Ну это все, уйду уже куда-нибудь»?

— Никогда не было мыслей закончить. Потому что я сам понимал, что очень многое еще могу показать. Я еще не до конца себя показал, не все выиграл. Поэтому я должен сделать красивую историю, чтобы потом вспоминали. Прошедший турнир — как первый шаг этой истории.

— Но сложно будет. Сам видишь, какая конкуренция у мужском одиночном, без четверных никак.

— За фигурным катанием я, конечно, слежу, но меньше, чем раньше. Конкуренция в мужском одиночном усилилась раза в 3-4, наверное! Все ребята с четверными уже. Но я все-таки за то, чтобы без четверных было сложно выигрывать. Но и одновременно за то, чтобы помимо прыжков не забывали про катание и вращения, это очень важные компоненты фигурного катания. Так что я в этой ситуации 60 на 40 больше за четверные, так скажу. По поводу своих четверных — я еще не начинал восстанавливать. Хотел хорошо подготовить программы с акселем к соревнованиям. Вот сейчас начну восстанавливать четверной сальхов в первую очередь, хотя я уже заходил во флип, но это было ужасно. Ну как ужасно — ожидал хуже, но это еще точно не то, чего я хочу. Поэтому сейчас уже начнем нормально последовательно восстанавливать четверные.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Надеюсь, меня переманит ЦСКА. Футбольный

— С Грасслем говорили, он тебя вспомнил? Ты же его когда-то обыгрывал.

— Даниэля я обыгрывал — это правда, так что вроде помнит (смеется). Я не знаю, у него лучше спросить. Но я точно его помню и рад, что он катается с нами. Общаемся очень редко, я в английском не профи еще. Но иногда могу поговорить. Все-таки на среднем уровне я могу изъясниться.

— Ждем совместный номер трех Даниилов? Если Даниил Маркович присоединится.

— Не знаю, я не против совместного номера. Но мне кажется, такого не будет. Наверное, у Мориса [Квителашвили] с Никой [Егадзе] хороший совместный номер получился бы. Вообще если такие эксперименты вдруг случатся, то было бы здорово на какую-то спортивную тему сделать, не чисто фигурное катание.

— Ты вообще любишь футбол, за ЦСКА болеешь, ходил на них. Они не переманивали?

— Не-е-ет, никто не переманивал. Надеюсь, футбольный ЦСКА когда-нибудь переманит, и я попаду в заявку на матч с «Зенитом». Мы ходили на футбол с вашим коллегой Константином Лесиком, вот надеюсь, что он тогда выйдет за «Зенит», он же за него болеет. В этом сезоне уже такого матча не будет, поэтому к следующему сезону я готов! Спросите там у Константина, он готов в футбол зарубиться?