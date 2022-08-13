Ученик Тутберидзе Самсонов стал тренером в Казахстане. Даниил не соревнуется из-за синдрома Осгуда-Шляттера

В 2019 году фигурист считался одним из самых перспективных юниоров мира.

Пару лет назад Даниил Самсонов считался едва ли не самым талантливым юниором мира. Ученик Этери Тутберидзе устанавливал мировые рекорды и обгонял сегодняшних лидеров — Даниэля Грассля из Италии и Юсу Кагияму из Японии. Но потом форма пошла на спад — прыжки стали получаться реже, падений и других ошибок случалось больше. Выяснилось, что у Самсонова синдром Осгуда-Шляттера — заболевание суставов из-за повреждения большой берцовой кости. Даниил на долгое время пропал из поля зрения фигурнокатательной публики, снявшись со всех стартов. Сейчас же стало известно, что спортсмен принимает участие в сборах фигуристов сборной Казахстана в качестве приглашенного тренера.

Даниил Самсонов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Яркий взлет Самсонова

О Самсонове заговорили после первенства России-2019 в Перми, где ученик Тутберидзе выиграл, исполнив в произвольной четверной лутц. Не совсем чисто, но все-таки сделано, как говорит Татьяна Анатольевна Тарасова. Парнишка невысокого роста поразил тогда красивыми прыжками, хорошими вращениями и музыкальностью. В короткой у Дани был еще и сложный каскад с тройным риттбергером.

На чемпионат мира среди юниоров фигурист не поехал — конечно, не из-за того, что не отобрался, а просто не подошел по возрасту. Родился на несколько дней позже положенного. Зато в следующем сезоне выиграл этап «Гран-при» в польском Гданьске, установив мировой рекорд по юниорам в короткой программе. Квад лутц тогда в произвольной не вышел, но остальное было исполнено хорошо. По сумме баллов за две программы Самсонов тогда набрал 250 баллов — не всем взрослым удавалось даже приблизиться к таким баллам. Россиянин обошел Юму Кагияму — того самого японца, который всего через полтора года уже стал серебряным призером чемпионата мира, опередив Юдзуру Ханю, а потом повторил достижение и выиграл второе место на Олимпиаде.

На Мемориале Дениса Тена Самсонов включил в произвольную квады лутц и флип, но оба недокрутил. Впрочем, остальное снова было сделано прекрасно — в итоге победил с преимуществом в 40 баллов. Сумма выросла до 264 баллов, но эти оценки засчитаны не были — турнир не относился даже к серии «челленджер».

В том юниорском сезоне Самсонов практически на каждом старте считался фаворитом, хотя его часто обыгрывал Андрей Мозалев. Но если бы у Дани не было ошибок, то он бы точно выигрывал у Мозалева — настолько фигуриста любили судьи. Но четверные у ученика Тутберидзе получались все-таки редко — имеется в виду чистое исполнение. Прыжки были похожи на тройные, с недокрутами, хотя в остальном Самсонов был очень способным и талантливым спортсменом. Но из-за нестабильности и качества квадов проигрывал.

Даниил Самсонов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Распространенная проблема с суставами

В 2020 году Даня выиграл второй юниорский титул на чемпионате России, но снялся с мирового первенства из-за «проблем, связанных с ростом». «Даниилу 14 лет, у него период взросления. С учетом роста организма на фоне интенсивных нагрузок у спортсмена возникли проблемы с суставами. Эти сложности временные и связаны с нормальным физиологическим развитием подростка. Если его перегрузить сейчас, то могут возникнуть проблемы, которые будут угрожать его здоровью и поставят под вопрос его спортивную карьеру, поэтому принято решение в пользу будущего и здоровья Даниила, которое, безусловно, важнее», — прокомментировал травму Самсонова для «Р-Спорт» врач сборной Филипп Шветский.

Даня в итоге так толком и не оправился от проблем — у него диагностировали синдром Осгуда-Шляттера, который характеризуется болью в суставах. Он попробовал было вернуться на юниорском чемпионате России-2021, но стал только седьмым по результату двух программ. Старших зубцовых четверных у него в заявке не было, но и с квада сальхова он упал, и триксели не получились. Потом фигурист появился в списках этапов «Гран-при», но снялся и с этих турниров, и с открытых прокатов сборной.

В июне этого года появилась информация, что Самсонов возобновил тренировки после отпуска — его видели на сборах в Новогорске. А вот сейчас Даня проводит время в Казахстане — работает в качестве приглашенного тренера с местными спортсменами, отрабатывает с ними вращения на земле и скольжение на льду. Сборы продлятся три недели, с 1 по 21 августа.

Значит ли это, что Самсонов смог справиться с Осгудом-Шляттером и снова начать тренироваться? Или, наоборот, вернуться к соревновательной форме не получается и он ищет варианты вне любительского спорта? С таким синдромом можно бороться — у Марка Кондратюка его тоже диагностировали, фигурист полностью пропустил сезон 2017/18, временно отказался от четверных и трикселя, но сумел набрать форму — даже лучшую, чем до болезни. Так что вернуться в спорт можно, и интересно, получится ли это у Самсонова — в юниорах это был перспективный фигурист, который мог бы побороться за высокие места на всех крупных турнирах.