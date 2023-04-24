Трусова собрала вокруг себя толпу фанатов и казаков. И не успела сделать четверной по уважительной причине

Репортаж с заключительного шоу Евгения Плющенко в сезоне.

Кондопога — пожалуй, самое экзотичное место, куда забиралось шоу Плющенко. У Авербуха был Оленегорск в Заполярье, у Плющенко теперь есть 26-тысячный городок в Республике Карелия, который на всю Россию стал известен в 2006 году после массовых беспорядков на этнической почве. Теперь на их месте стоит памятный камень «За дружбу и сотрудничество».

Плющенко вернулся спустя 11 лет

Тут действительно очень разный народ — есть даже лютеранский приход, в храме орган и воскресная школа, но женщина-настоятельница вздыхает, что теперь от Финляндии получить помощь сложнее, а ходить люди перестали — бабушки-карелки умирают. Карельской культуры тут действительно почти не видно — и это объясняется законами, по которым статус государственного языку можно получить только при использовании кириллического алфавита.

Местные очень удивились, когда узнали, что к ним едет целый Плющенко, да еще и с Трусовой — некоторые даже эту фамилию знают: «Как они до такой глуши добрались?» Как — на поезде, а почему — видимо, местные спонсоры убедили. Хотя в целом Петрозаводск, который всего в 50 километрах, заслуживает спортивного внимания. Столица большого туристического региона — а полноценного спорта тут вообще нет кроме клуба МХЛ «СКА-Карелия». Плющенко как-то раз приезжал в кондопожский дворец на 1850 зрителей в 2012 году. В этот раз Яна Рудковская даже успела встретиться с жительницами в рамках тура одного из косметических магазинов. В общем, для города, из которого уезжает народ, это событие.

Караул устал

Что касается шоу — то показывали ту же программу, что была в Москве, но были некоторые экспромты. Например, Трусова без объявления, но совсем не вероломно вышла на номер вместе с Марком Кондратюком в роли Черного лебедя, которую раньше катала Вероника Жилина. Случайно снял, не зная это, как новая пара тренировала этот номер на репетиции — оказалось, нельзя было и вообще секрет. Видите, как чтят таинство эксклюзивности шоу.

А уже через номер Трусова каталась со скрипкой под Рахманинова. Справилась, но на этот раз у Александры наблюдались проблемы с лутцем. То ли она устала, то ли лутц сам устал, но график в шоу был жестким — и объяснимо, что сначала вышел двойной, потом приземление в тройки. Но азарт Трусовой в любой игре, который я заценил в вагоне-ресторане по пути в Карелию, сработал — в третьем номере она пошла на принцип и с упорством сделала тройной лутц + тройной тулуп. Правда, четверного в концовке не было — прыжковый баттл вообще решили не проводить, так как... труппа иначе бы опоздала на поезд из Петрозаводска в 22:00.

Поэтому по окончании шоу произошла типичная для России сцена, но от этого не менее сюрреалистичная. Кондопожские казаки (да, есть и такие) в хаки и кубанках заблокировали выходы с арены, чтобы фанаты сами не заблокировали автобус с уезжающими фигуристами или чтобы не организовали пробку. Кондратюк и Трусова и вовсе покинули арену не через основной выход — они ехали на отдельной машине. Спецоперация в этот раз удалась, хотя вежливостью казаки не отличались.

Бренд Трусовой живет — но долго ли?

А Трусову и Плющенко тут, конечно, очень ждали. Как раз получилось разделение — номер «Уэнсдей» поняла молодежь и устроила рев на трибунах после него, а Евгения Викторовича приветствовало громче старшее поколение. Девушка приехала из Финляндии со своими коньками — спасибо Марку, что удалось передать подарок и получить автограф Саши. Еще одна поклонница приехала из Москвы ради самого Кондратюка, чтобы передать ему сборник монгольской лирики — скоро шоу в Улан-Баторе.

Дети спорили с родителями, нормальная ли цена за футболку из мерча Королевы квадов — 3400 рублей. А после шоу одна из девочек уверяла маму, что «спать с этим шоппером будет». А еще одна девочка по телефону долго добивалась, чтобы ей тоже купили одежду, и когда добилась, стоявшая рядом мама спросила: «А папа в курсе, что это в счет алиментов не идет?» В каждой семье свои нюансы, но все они одинаково счастливы, если у них есть шоппер от Александры Трусовой.

И если этот бренд продается по московским ценам даже в 26-тысячном городке, это повод задуматься о том, что делать Трусовой в будущем. Карьера не вечна, а нужны большие полноценные контракты, которые обеспечат в будущем. Поэтому вопрос наличия хорошего агента, способного выстроить стратегию, как, к примеру, у Евгении Медведевой, — он присутствует.

Почему перенесли три оставшихся шоу?

Шоу Плющенко завершилось досрочно — последних трех городов (Самара, Саратов, Пенза) в туре не будет. По нашей информации, шоу перенесут на 26-28 октября. Разумеется, спрашивал, почему так. Причина оказалась необычная. Ответили — из-за изменения графика занятости артистов, потому что главные хедлайнеры шоу Марк Кондратюк, Александр Самарин и, возможно, Александра Трусова ожидаются на праздновании 100-летия ЦСКА в конце апреля.

У Евгения Плющенко тоже «весьма уважительная причина». Просили не писать — что ж, слово держим. А проводить шоу без главных действующих лиц было бы затруднительно и неправильно по отношению к зрителям, посчитали организаторы. Хотя они утверждают, что с реализацией билетов у них все хорошо, а Самара, мол, даже занимала второе место в «Яндексе» в топе продаж. И до этого во всех городах собирался аншлаг. За всех говорить не буду, но в Москве были практически полные трибуны, в Кондопоге биток настолько, что люди таскали стулья из холла, чтобы расширить партер.

Афиша шоу Евгения Плющенко. Яндекс.Афиша

В общей сложности турне посетило 10 городов с 13 шоу: Санкт-Петербург, Тула, Псков, Великий Новгород, Тверь, Москва, Кемерово, Губкин, Рязань и Кондопога. Осенью, вероятно, ждем продолжение — шоу маст гоу он, как говорится. Но за полгода в мире много что может поменяться. И вопрос, не пресытился ли народ еще ледовыми забавами, возможно, будет стоять острее. Когда некий процесс достигает пика (а фигурное катание все еще на пике), неизбежен спуск. Насколько он будет резким или удастся задержаться на плато — зависит и от Плющенко с Рудковской, и от Трусовой с Кондратюком, и от нового президента ФФККР Антона Сихарулидзе, и от Этери Тутберидзе и ее школы. Короче, от всех них и нас.