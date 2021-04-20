«Секрет Тутберидзе не в препаратах. Там столько кругов ада проходят ребята, сколько другим и не снилось!» Экс-ученица тренера перешла в сборную Боснии

История одиночницы и танцорки Екатерины Митрофановой.

Российские фигуристы продолжают переходить в иностранные сборные — этот процесс не меняет ужесточение карантина за смену паспорта и другие факторы. Скорее наоборот — высокая внутренняя конкуренция делает запрос на новое гражданство лишь сильнее. Да и договориться с руководством, как говорят разные фигуристы, можно — жесткость его позиции зависит от условий перехода. На прошлой неделе мы рассказывали о том, что 14-летний Семен Данильянц будет выступать за Армению. Это далеко не последний переход межсезонья. Теперь мы рассказываем еще об одном — танцевальная пара Екатерина Митрофанова/Владислав Касинский скоро будут представлять на международных соревнованиях Боснию и Герцеговину.

У 18-летней Митрофановой необычная история. Она успела поработать с Сергеем Давыдовым, Этери Тутберидзе (в предолимпийском сезоне-2016/17), выиграть серебро этапа юниорского «Гран-при» в Польше 2015 года и этапы Кубка России, попасть в десятку на юниорском первенстве России — но затем из-за травм надолго пропала с радаров, хотя по результатам вполне могла продолжать карьеру в сборной.

Карьеру в сборной она продолжит — только теперь уже в Боснии и Герцеговине и в танцах. Как так получилось, фигуристка рассказала корреспонденту «СЭ».

Даже если россияне и боснийцы откатают одинаково — разница будет 20-30 мест

— Екатерина, прежде всего, давайте установим некую хронологию вашей карьеры. У вас она очень богатая.

— О да, насыщенная получается! (Смеется.) В одиночном катании я занималась у Анны Царевой, Сергея Давыдова, от него перешла к Этери Тутберидзе. Потом уходила в танцы к Светлане Алексеевой и Елене Кустаровой, вернулась в одиночку к Виктории Буцаевой, но где-то два с половиной года назад снова ушла в танцы. И вот теперь в них и скоро буду выступать за сборную Боснии и Герцеговины с партнером Владиславом Касинским.

— Почему люди уходят из России? Конкуренция?

— В целом да, чтобы пробиться на международные соревнования. За Россию выступать в танцах почти нереально, когда приходишь в 16-17 лет. Ну и есть желание развивать фигурное катание во всем мире, чтобы не только россияне все забирали. Это такая попытка привить любовь к спорту другой стране.

— У нас часто начинают в таком случае: предатели, русофобы... Что скажете на это?

— Никакого предательства родины. Я люблю Россию, мы тренируемся в Москве под руководством русского тренера, Олега Геннадьевича Волкова. Болею всегда за наших. Просто объективно в танцах очередь на много лет вперед расписана. Мы хотим поездить по турнирам, повидать мир. Отобраться на чемпионат Европы, мира, может быть, даже на Олимпиаду.

— Нацеливаетесь на Пекин?

— В следующем сезоне даже физически будет тяжело, не уверена, что успеем отобраться. Но к очередному олимпийскому циклу хочется подойти уже в полной готовности и удостоиться чести участвовать в Олимпийских играх. Ожидаю просто достойных результатов. Босния — не известная никому в мире фигурного катания страна, там нет знаменитых спортсменов. Есть огроменная разница — выступать за Россию или Боснию, даже если вы откатали одинаково, россияне будут на 20-30 мест выше. Я пока ничего не добилась в танцах, но хочется, чтобы меня запомнили судьи и тренеры не только по одиночке.

— Как выглядел процесс перехода?

— Мы контактировали с несколькими федерациями. Тут маме надо сказать спасибо, она вообще мне сильно помогает в карьере. Босния предложила наилучшие условия принятия гражданства. Не нужно было иметь родственников, недвижимость, инвестировать в экономику. Там готовы были дать паспорт за мои заслуги в одиночке. Никаких особых переездов. Ну и там просто очень крутой заместитель председателя федерации, Элвис (Хуседжинович. — Прим. «СЭ»). Любимый наш человек. Он откликнулся.

— Вы же знаете, что страна нетипичная и, по сути, разделена на сербскую и боснийско-хорватскую часть? Были уже, может, катались там?

— Да, там необычное разделение государственных органов, но не хочу делать вид, что я специалист в этом. Я и язык пока знаю на уровне «добар дан» (смеется). Мы были в Сараево, Мостаре, на водопадах. Красиво, понравилось. Там есть даже катки, местные клубы. Но мы остаемся в «Воробьевых горах», российской школе.

Я хотела бросать фигурное катание — и тут мне звонит Диана Дэвис

— В нынешних условиях любой фигурист, который проходил через систему Тутберидзе, интересен по определению. Как вы попали в ее группу?

— В то время, когда я каталась у Сергея Дмитриевича [Давыдова] в ЦСКА, мы просились к Этери Георгиевне, но она меня не брала, даже на просмотр. Объясняла тем, что группа переполнена, много спортсменов, не сможет уделять мне внимание. Потом папа еще раз ездил каток — но нет, нет... А в конце сезона я уже хотела бросать фигурное катание, не каталась месяц — и тут мне звонит Диша, то есть Диана Дэвис, ее дочь, и говорит, что мама ждет на просмотр 7 июня. У них начинались сборы в Новогорске.

— Какая была реакция?

— Это было 25 мая, буквально через 10 дней я должна была приехать на просмотр. Было очень страшно, конечно! Я же долго не каталась. Но все прошло успешно. Провела в «Хрустальном» сезон. Вообще не могу сказать по поводу Этери Георгиевны ни одного плохого слова, потому что это просто великая женщина, реально. Не понимаю всех этих разговоров, что она чуть ли не детей избивает, кидается чехлами и так далее. Ни разу, пока я каталась у нее в группе, не видела, чтобы она чем-нибудь швырнулась. Хотя страшно, конечно, бывает.

— Но не из-за чехлов?

— Нет. (смеется) Это скорее уважение к людям, которые настолько великие что в работе, что в жизни. Их знают огромное количество людей даже вне фигурного катания. И поэтому тебе страшно сделать что-то не так. Это не страх, что тебя выгонят или побьют, естественно, а страх не оправдать их ожидания. Поэтому делаешь все идеально, чтобы на тебя обратили внимание.

— Почему так быстро расстались?

— У меня тогда были проблемы со здоровьем. Я не могла кататься, не хотела даже, наверное. Был переломный момент. Этери Георгиевна безумно поддержала. Когда я пришла прощаться, она повела к себе в тренерскую. Сказала — бросай, но, если хочешь кататься, иди в танцы, пробуйся там. И пожелала больших успехов. В общем, сказала много приятных слов.

Этери Тутберидзе и Екатерина Митрофанова. Фото Михаил Шаров, mihail_sharov, Instagram

— Иду дальше по типичным вопросам для всех экс-учеников группы: в чем залог успеха?

— Я вот даже вам не могу рассказать какую-то суперисторию или острые моменты. Во-первых, не хочу хайповать (смеется). Потому что группа все-таки мирового уровня. Но да, это всех интересует. Почему у всех такие результаты, причем на любом уровне, от 5-летних детей до Евгении Медведевой и Мориса (Квителашвили. — Прим. «СЭ»)? У нее же теперь полно групп абсолютно разных возрастов.

Секрет прост: ты выходишь на тренировку и делаешь столько прыжков и столько прокатов программ, сколько в других группах и не снилось. А я побывала во многих. И когда ты выходишь на соревнования, то у тебя такая уверенность, что ты все сделаешь, потому что ты много раз это повторил... Просто нет никаких сомнений. На четверных у девчат, конечно, немного другая ситуация — но это что-то невероятное, о чем раньше люди и подумать не могли. Что девушки будут исполнять такие контенты, как Саша Трусова, Аня Щербакова, Камила Валиева. Уверена, что будет и Даша Усачева, и Майя Хромых, и подрастающие девчонки. То есть дело не в каких-то суперсекретных методиках, специальных препаратах, потому что столько слухов ходит: что же там происходит в «Хрустальном»? А происходит там такая работа, что столько кругов ада нигде больше не проходят девочки и мальчики. Вот и все. Как говорит Этери Георгиевна: «Ты не на фитнес приходишь, а в большой спорт. Вот будь добра показывать, что ты в спорте, а не на фитнесе с тетками». Простите.

— Сильно. Подождите, но вы сказали, что ушли из-за травмы. Логичный вопрос: получается, вы ее в «Хрустальном» получили?

— В тот сезон никаких абсолютно травм не было. Произошла тупейшая случайность: я очень сильно упала с выкрюка на тренировке и повредила копчик. Не знаю, как я так умудрилась. Именно из-за нагрузок даже каких маленьких беспокойств у меня не было. У Сергея Дмитриевича Давыдова — было. Здесь — ничего. Но у Сергея Дмитриевича, ради справедливости, очень сильные боли наблюдались не из-за нагрузок, а из-за роста. Я росла, мышцы не успевали, поэтому болели. У многих появляются шляттеры. А у меня были боли не то чтобы в подъеме, а... в месте, где сгибается стопа. И зубцовые прыжки исполнять было нереально больно. Болели ахиллы, настолько, что ходить иногда не могла.

— Ничего себе.

— Но именно травм конкретно не было, это могу сказать открыто. Понимаю, о чем вы: многие обвиняют Этери Георгиевну в том, что она дает нагрузки, не заботится о спортсмене. Но на самом деле, по моему опыту, тренировки у нее грамотно спланированы. А травмы есть в любом виде спорта, у любого спортсмена, кого ни спроси. Даже если он не тренировался у Тутберидзе или вообще из другого вида спорта и никогда не слышал о катке «Хрустальный». И обвинять Этери Георгиевну в них максимально глупо, мне кажется. Травмы были, есть и будут. На то он и спорт — ты жертвуешь здоровьем, оставляешь его полностью. В современном спорте очень мало здоровых людей.

Мозер и Тутберидзе — великие люди, на глазах у них страшно что-то сделать не так

— Что происходило в период после «Хрустального»?

— Я каталась у Виктории Волчковой, потом ушла, пробовалась к Алексею Василевскому. У меня продолжались проблемы со спиной. Взяла паузу в сентябре 2018 года долечить спину. И ушла заодно в шоу — там нет столько прыжков. Я каталась у Петра Чернышева, Татьяны Навки, Никиты Михайлова. И там познакомилась с партнером, Владом Касинским.

— И он вас снова утащил в танцы?

— Он мне абсолютно в шутку предложил, типа, не хочешь в танцах попробоваться? Мы оба посмеялись. А потом решили: а что, давай попробуемся. Сами не ожидали. Пришли на просмотр к Александру Жулину, Влад у него катался. Сказали — девочка очень круто катит, совпадают рычаги.

— Так, здесь нужна пояснительная бригада. Что за рычаги?

— Если они совпадают, то вы как бы катите в одной фазе, у вас хороший жим, толчок. То есть если у партнера ноги длинные, а у партнерши — короткие, как бы хорошо оба ни катались, они не будут совпадать в прокате.

Для меня это тоже тогда было непонятно (смеется). Хотя это же был мой второй раз в танцах. Первый раз я уходила и каталась с Глебом Смолкиным, три летних месяца, это, кажется, не очень известный факт. Но как-то не пошло, не фартануло, не понравилось. Безумно рада, что у Дианы [Дэвис] так складывается карьера, желаю ей, чтобы и дальше все было хорошо. У нее ведь были проблемы со слухом, и я видела, как этот человек хочет кататься, видела, как мама этого желала. Наконец-то ей повезло с партнером и применением своего таланта, сложились звезды.

А нам с Владом сказали пробоваться. Я думала вообще опять звонить Виктории Евгеньевне [Волчковой], как-то не собиралась задерживаться в танцах, если честно. Да, есть боли, но я обожала прыгать, всегда было интересно учить сложные каскады. Чего очень много, кстати, было у Этери Георгиевны. Там делают абсолютно сумасшедшие комбинации прыжков каждый день, для развития, и обычные каскады 3 + 3 для тебя уже как нечего делать. Думала, недельку-две покатаюсь и уйду. Но что-то пошло не так, пранк вышел из-под контроля. И в начале сезона-2019/20 мы пришли к Олегу Геннадьевичу [Волкову], и зашел разговор о гражданстве. В июне вот поедем оформлять паспорт в Боснию и Герцеговину. Нам осталось дооформить документы и получить на руки паспорт — и все.

— В парном катании вы не пробовались, случаем? У вас же еще и сестра в синхронном — была бы полная коллекция.

— Это я еще в танцевальной команде выступаю и веду свои классы для фигуристов! Надеюсь, в будущем стану преподавать, безумно это нравится. И парное я всегда любила, было дико интересно. В «Коньке Чайковской» меня короткий период тренировал Егор Алексеевич Головкин, не знаю, вспомнит ли он. Он работал нашим удочником, таскал нас на лонже. Просто огромный человек, настоящий парник! (Смеется.) Мы с ним пробовали даже выбросы на полу, двойные получались. Но я всегда была высокая, мне в пары не светило. Хотя в парах пробиться все-таки намного легче и быстрее, нет такой очереди.

— Дмитрий Козловский сейчас бы с вами поспорил.

— Ха-ха, не знаю, какого он мнения об очереди в танцах! Но в парах действительно люди приходят из одиночного катания и уже на следующий сезон выстреливают. Полно примеров: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Илья Миронов — Диана Мухаметзянова. Да даже Анастасия Мишина — Александр Галлямов! В парах все-таки не надо иметь такого катания, как в танцах, которое наработать и приобрести очень тяжело.

— Вы довольны тем, как сложилась ваша карьера и как складывается теперь?

— Да, я очень много у кого поработала и бесконечно счастлива и рада, что получила бесценный опыт от разных наставников. Да, мне жалко, что я лишь выстрелила в одиночном катании, удалось даже поехать на юниорский «Гран-при», хотелось дальше дойти по этой лесенке. Жалею, что не удалось покататься в Питере — у Профессора (Алексея Николаевича Мишина. — Прим. «СЭ») хотелось попробоваться. И на танцы я пока не делаю большие ставки. Я пришла очень поздно, много чему нужно учиться. На этот сезон каких-то сверхпланов нет. Но, дай бог, к следующей Олимпиаде у нас будут какие-то достижения и мы заработаем рейтинг. Загадывать вообще плохо, это печально заканчивается обычно. Так что живем здесь и сейчас, работаем каждый день, придумываем новые программы, едем за документами — и пахать.