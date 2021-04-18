Вокруг фигуристки сборной России развернулась война в Википедии. Статью о ней требуют удалить

Елизавета Нугуманова провела сильный сезон, но ее результаты не удовлетворили администраторов онлайн-энциклопедии.

Фигурное катание в этом сезоне — самый победный российский зимний вид спорта. Из пяти возможных золотых медалей личного и неофициального командного чемпионата мира наши взяли четыре — 80 процентов. Фанатское, да и журналистское сообщество часто грешит разговорами о «буме» фигурного катания. Вот-вот Щербаковой воздвигнут памятник при жизни, а болельщики будут ночевать у домов Загитовой и Медведевой.

На деле иногда стоит остужать пыл и признавать — да, фигурное катание сильно продвинулось вперед и по рейтингам теперь конкурирует даже с футболом. Но фокус в том, что сама спортивная аудитория в России крайне мала — в районе 10 процентов населения. Рост внутри нее — прекрасно, но в масштабах Вселенной все мы микробы. Наглядно это показывает история со статьей о фигуристке Елизавете Нугумановой в Википедии. Сезон для Лизы был одним из самых успешных в карьере. Формально она должна была ехать на чемпионат Европы как третья фигуристка сборной России. В итоге она попала в команду запасной, начала сотрудничество со спонсором и пробила 360 тысяч подписчиков в TikTok.

Нугуманова — не статусна

Но в Википедии статью о подопечной Евгения Рукавицына хотят удалить. Поясним для непосвященных: Википедия — это свободная интернет-энциклопедия, где пишут статьи сами пользователи. Любые — от бозона Хиггса до мототриала. Но есть критерии: условно, вы не можете написать статью про себя, если вы не известный ученый, спортсмен или заметный общественный деятель. Вокруг того, заслуживает ли Нугуманова отдельного упоминания, и развернулась битва. Которая, судя по всему, продолжается — над статьей до сих пор висит плашка «к удалению».

Запись из Википедии.

В споре стороны апеллировали к чемпионату Науру по хоккею с шайбой, грозили написать письмо главе Федерации фигурного катания России Александру Горшкову. Когда администраторы впервые поставили вопрос об удалении после «Гран-при России», на защиту Нугумановой встали люди — напомним, Лиза заняла в Москве пятое место.

«Чисто формально участие в Rostelecom Cup 2020 значимость дает. Ежели бы не ковид, то на «Ростелеком» она бы, конечно, не попала, но в правилах [Википедии] об особом отношении в отношении к ковидным соревнованиям не сказано», — написал пользователь KharkovBeaver.

Но у мнения нашлись противники — в виде юзера Grig_Siren:

«Не дает. Значимость за участие в международных соревнованиях дается только за участие в Олимпийских играх либо в турнирах, которые по своему статусу и престижности стоят выше чемпионата мира».

Письма Горшкову и хоккеисты из Науру

Дальше среди редакторов пошла ожесточенная дискуссия:

Lantse: «Где там «выше»-то? «Участники наиболее значительных международных соревнований по наиболее популярным видам спорта». Где тут хоть слово про «выше чемпионата мира»???».

Greg_siren: «Если сопоставить этот пункт с п. 1, согласно которому значимость дается за участие в Олимпийских играх или за медали на чемпионатах мира, континента, страны, — то по здравому смыслу очевидно, что в число наиболее значимых турниров должны входить только турниры, сопоставимые по степени престижности с Олимпийскими играми, чемпионатами мира, континента, страны.

<...> Не Олимпиадами и чемпионатами мира едиными мы живем, и есть еще какие-то там турниры, участники которых интересны Википедии. Странно, формально трактуя критерии, оставлять условную статью про чемпиона условной Монголии по фигурному катанию и при этом удалять статью про участника престижного международного турнира по этому же виду. По-моему, как раз это и есть нарушение не только здравого смысла, но и того самого духа правил».

Монгольские фигуристы наверняка обиделись, но спорщики пошли дальше и решили задеть чувства хоккеистов Науру и даже многократного чемпиона России по го. Он, дескать, важнее запасной фигуристки сборной страны по фигурному катанию Нугумановой.

«Это как раз не нарушение духа правил, а наоборот — приведение его в исполнение. <...> Чемпионат страны — он по-любому чемпионат страны, и его победитель должен быть представлен в Википедии, даже если речь идет о чемпионате Науру по хоккею с шайбой. Я сейчас намеренно утрирую, но если Вы хотите более серьезного примера — то вот вам мой любимый пример на эту тему: Динерштейн, Александр Григорьевич — 4-кратный чемпион России и 7-кратный чемпион Европы по игре го. В Японии и Южной Корее его даже близко не подпустят к играм за высшие профессиональные титулы по этой игре, ибо он настолько слаб по сравнению с лучшими местными игроками, что будет «мальчиком для битья». Но, однако, он чемпион страны и даже континента, так что в Википедии присутствует на законных основаниях, — упорствовал Grig_Siren».

К обсуждению подключились другие люди, судя по всему, болельщики фигурного катания — которые бесились, что приходится объяснять значение Гран-при:

«Кстати, я уже несколько дней сам собирался создать статью про нее. Но в итоге не собрался. (Потому что боялся, что на удаление выставят и что опять придется тратить время на споры.). Кстати, Лиза довольно известна не только чисто среди поклонников фигурного катания. У нее в тиктоке есть определенная популярность. Так что статья в Википедии будет востребована».

Muhranoff: «Добавим критерий ВП:КОЕКТОВТИКТОКЕ?»

Moscow Connection: «Короче, фигуристка и просто девушка (блогерша/тиктокерша) отнюдь не неизвестная, про нее и более подробную статью можно написать. Я открыл последние новости, у Лизы и интервью сейчас берут, и имя ее выносят в заголовки».

Grig_siren: «Аргументы такого рода к рассмотрению не принимаются».

Lantse: «Типичная бюрократия, закидывание участников названиями правил вместо того, чтобы обсуждать конкретный вид спорта в его контексте. Объясните, пожалуйста, какая логика наличия в Википедии, например, статьи «Спартак» (футбольный клуб, Суботица) (я рада, что они ни разу не опускались ниже второго дивизиона, но сейчас речь не об этом) и удаления статьи об одном из пары десятков лучших фигуристов мира (а именно это и означает участие в «Гран-при»)? Давайте что-то одно: или «Гран-при» значим, или фигурное катание не является одним из «наиболее популярных видов спорта».

Мне уже хочется написать личное письмо Горшкову с просьбой пояснить за значимость соревнований, но для любого, кто хоть минимально знаком с данным видом, просьба пояснить значимость Гран-при и участия в нем прозвучит как полный бред)) Боюсь, что в ФФКР мне не ответят.

Угроза Горшковым не подействовала:

«Протаскивать непризовых участников чемпионата мира и Гран-при по п. 4 — это ваш личный неумеренный либерализм в трактовке правил, который не имеет ничего общего с консенсусом сообщества».

После чемпионата России спор продолжился. Окрыленные успехами поклонники Лизы ринулись в атаку:

Moscow Connection: «Ее называют звездой TikTok'а. То есть можно оценивать не только по критериям «спортсмены», но и по видеоблогерам? (Я это на всякий случай решил добавить. Так как я не знаю, как можно участницу Гран-при признать незначимой)».

Igor Borisenko: «Ваше предложение привело бы к тому, что статья и ее преамбула должна быть полностью переписана — информация о неудачной попытке карьеры в фигурном катании с надцатыми местами на ЧР отправится в подвал, а большая часть статьи должна быть посвящена карьере тиктокерши».

Судя по всему, по состоянию на сегодня спор ничем не разрешился — статус Нугумановой так и не подтвердили. В общем, у нее есть стимул добиваться успеха в новом сезоне. Не только ради спонсора и подписчиков в TikTok, но и хотя бы ради одобрения статьи в Википедии.