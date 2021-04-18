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Сакамото без ультра-си опередила Туктамышеву с двумя тройными акселями. Все по делу?

Анастасия Рацкевич
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Сегодня, 10:30
Елизавета Туктамышева. Фото AFP Ребро на тройном лутце Каори Сакамото. Тройной лутц Елизаветы Туктамышевой. Протокол Елизаветы Туктамышевой. Протокол Каори Сакамото.
Елизавета Туктамышева. Фото AFP
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Командный чемпионат мира прошел без скандалов. После блестящих прокатов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в парном турнире, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах, а также ярких выступлений Михаила Коляды и Евгения Семененко сомнений в итоговой победе России просто не осталось. Как и то, что наши женщины оставят всех соперниц позади себя.

Однако в тройку сильнейших в произвольной программе неожиданно ворвалась японка Каори Сакамото, которая безо всяких ультра-си встала между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой. Такой расклад не мог остаться без внимания.

— Оценки Туктамышевой? Я считаю, что Лиза должна была быть сегодня второй. Если кто-то недоволен ее оценками, я присоединяюсь к этому мнению, — сказала Татьяна Тарасова «СЭ».

— Туктамышева проиграла Сакамото? Сколько людей, столько и мнений. Я очень рад за Лизу, потому что у нее сложился очень хороший сезон. Уверен, что и Лиза довольна собой. Здесь была борьба: японка тоже убедительно и мощно прокатала свою программу. Может быть, на оценках судей сказалось, что чемпионат проходил в Японии, — предположил Алексей Урманов, чьи слова приводит «Чемпионат».

Так действительно ли засудили Елизавету? Попробуем разобраться в оценках.

Каори Сакамото: есть вопросы

Протокол Каори Сакамото.
Протокол Каори Сакамото.

Прокат японской фигуристки получился мощным и без грубых ошибок. Начала программу Каори с уверенного двойного акселя, далее каскад тройной флип+тройной тулуп — все чисто. После двух стартовых элементов следует два одиночных прыжка, к которым есть вопросы. Это тройной лутц, на котором в протоколе поставили (!) неясное ребро — оно, как правило, не наказывается, но в таком случае не стоит ожидать высоких GOE за исполнение прыжка. Каори получила 1,09.

Ребро на тройном лутце Каори Сакамото.
Ребро на тройном лутце Каори Сакамото.
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Тройной сальхов в протоколе был отмечен буквой q — то есть прыжок был недокручен ровно на четверть оборота. Фигуристка получила небольшое снижение базовой стоимости — 0,09 балла.

Остальные элементы Каори сделала чисто: двойной аксель, каскад двойной аксель+тройной тулуп+двойной тулуп и тройной флип+тройной тулуп — без вопросов. Завершила прыжковый контент Сакамото тройным риттбергером. Вращения фигуристки были оценены на 4-й уровень, дорожка шагов — на 3-й. В итоге 77,17 по технике — оценка по делу.

А вот с компонентами складывается интересная ситуация. На двух локальных стартах Сакамото в произвольной программе получала достаточно высокую вторую оценку: 73,84 на этапе «Гран-при Японии» и 74,23 — на национальном первенстве. В первом случае программа была выполнена чисто, во втором — неверное ребро на лутце.

На мартовском чемпионате мира Сакамото вновь ошиблась на лутце, на котором зафиксировали неверное ребро, также был немного отминусован каскад флип+тулуп. И вторая оценка была намного ниже — 67,70.

Прошло буквально несколько недель между стартами. Выступление в Осаке получилось ярким, но справедлив ли такой резкий скачок в компонентах — аж на целых 6 баллов? Вопрос. Но факт остается фактом — на командном турнире Каори получила на том же уровне, что и на других локальных соревнованиях в текущем сезоне, но значительно больше, чем на единственном зарубежном старте сезона. Причем вырос почти на балл практически каждый компонент, например представление (с 8,50 в Швеции до 9,25 в Осаке).

Все-таки фактор локального судейства имеет место быть. Прокат был мощным, но не сказать, что на сто процентов идеальным.

Елизавета Туктамышева: все очень сдержанно

— Феноменальная Туктамышева, которая не перестает удивлять болельщиков, — сказал Максим Траньков в эфире Первого канала сразу после проката Елизаветы.

Выступление капитана сборной России действительно получилось удивительным — и более спокойным по сравнению с катанием в Швеции. Однако идеально, как в короткой программе, Лизе выступить не удалось.

Протокол Елизаветы Туктамышевой.
Протокол Елизаветы Туктамышевой.
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Сначала Туктамышева приземлила тройной аксель через тройку, добавив к нему двойной тулуп, — и потеряла 1,44 балла от базовой стоимости. Затем фигуристка чисто исполнила одиночный тройной аксель — на хорошей скорости и с выездом, за что получила аплодисменты зрителей, но GOE за этот элемент ультра-си получился уж больно скромным — всего 1,28 балла. В Швеции Лиза получила за аналогичное исполнение одиночного трикселя +1,94. Минимум балл фигуристке, мягко говоря, придержали.

Далее: каскад тройной лутц+тройной тулуп и тройной флип россиянка прыгнула чисто, затем в каскаде двойной аксель+ойлер+тройной сальхов ошиблась на приземлении с третьего прыжка, допустив степ-аут и потеряв 0,77 балла. Затем прыгнула тройной лутц — один из своих любимых прыжков, получив GOE 1,33, что на 0,24 балла больше, чем у Сакамото. Только вот Каори вновь заставила усомниться в правильности ребра, а у Туктамышевой — четкое внешнее. Идеальный тройной лутц — но GOE довольно скромное.

Тройной лутц Елизаветы Туктамышевой.
Тройной лутц Елизаветы Туктамышевой.

Завершала прыжковый контент фигуристка чистым тройным риттбергером, у которого надбавка также получилась скромной — всего +0,98. За вращения и дорожку шагов Туктамышевой поставили третьи уровни. Безусловно, эти составляющие — не самые сильные стороны спортсменки, здесь Сакамото сильнее. Но все же по технике Елизавете минимум 2-3 балла придержали — за отдельные элементы надбавки должны быть выше.

Вторая оценка фигуристки была по традиции невысокой — 68,72, в Швеции Туктамышева получила совсем немного выше — 69,08. И снизили спортсменке больше всего — 0,20 — за владение коньком, что довольно забавно. Хоть и смотрелась Елизавета в Осаке менее свежо, чем в Швеции, но каталась точно не хуже.

Итог

Получается, что эти +/- 3 балла, которые Туктамышевой, откровенно говоря, пожалели, накопились из мелочей. И скорее всего, при отсутствии локального судейства обе фигуристки получили бы примерно одинаковую сумму при показанных ими прокатах. Но если бы Елизавета откатала чисто — то она определенно была бы выше японской спортсменки. А так эти же +/- 3 балла Елизавета потеряла на двух ошибках.

Исходя из этого, говорить, что Туктамышеву прямо-таки засудили, не приходится. Но все-таки несколько баллов придержали. Но самое главное, что это никак не повлияло на турнирный расклад.

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